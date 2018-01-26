Reddetti: İki kediyi işkenceyle öldürme suçundan gözaltına alınan üniversiteli serbest bırakıldı

Eskişehir’de üniversite öğrencisi A.Ç.’nin bir kediyi zehirleyerek, diğerini de çamaşır makinesine atarak öldürdüğü iddia edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan A.Ç, suçlamaları kabul etmedi, serbest bırakıldı.

DHA’nın haberine göre, Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencisi A.Ç., iddiaya göre, üç aylık bir kediyi döner vererek zehirledi. A.Ç., ardından diğer kediyi de çamaşır makinesine attı. A.Ç., makineyi çalıştırarak kediyi öldürdü.

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Suçlamaları kabul etmeyen A.Ç., üç aylık kediyi kasıtlı olarak zehirlemediğini, kedinin verdiği yağlı döneri yedikten sonra öldüğünü ve onu çöpe attığını söyledi.

A.Ç., evde giysilerini çamaşır makinesine attığı sırada diğer kedinin makineye girdiğini, kendisinin ise bunu fark etmediğini öne sürerek, “Çamaşır makinesini çalıştırıp evden aceleyle çıkmıştım. Döndüğümde çamaşırların arasında kedinin olduğunu gördüm” ifadelerini kullandı.

Çamaşır makinesinde ölen kediyi koyduğu naylon poşeti de komşularına gösteren A.Ç., kanı işaret edip, kediyi kestiğini söyleyen bir komşusuna da “Onlar kan değil, salça” yanıtını verdi.

Komşularının şikâyeti üzerine A.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen A.Ç., serbest bırakıldı.