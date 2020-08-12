‘Reddetti’ bahanesiyle cinayete ağırlaştırılmış müebbet istemi

Rize’de kendisini reddetmesini bahane göstererek bir kadını öldüren erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Fındıklı ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Savaş Dalançıkar, 46 yaşındaki AKP ilçe başkan yardımcısı Gamze Pala’yı nisan ayında bıçaklayarak öldürmesinin ardından tutuklanmıştı.
‘Canavarca hisle öldürdü’
Rize başsavcılığı tarafından katil hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
İddianamede, Dalançıkar’a ‘tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
İddianame, Rize Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
‘Planlamadım’ iddiası
İddianamede, katilin Pala’ya daha önce sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajlar da yer alırken, Dalançıkar ifadesinde cinayeti planlamadığını öne sürdü.
Katil, Pala’yla evlenmek istediğini ancak kadının kabul etmediğini belirterek, öldürmesinin ardından cesedin başında beklerken “Seni çok seviyorum, başkasıyla paylaşamam” dediğini söyledi.