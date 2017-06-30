Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Redaktif yayın yönetmeni Gülseven, ‘muhbir vatandaş’ın şikayeti üzerine gözaltına alınmış 


Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla bırakılan Birleşik Haziran Hareketi üyesi ve Redaktif sitesinin genel yayın yönetmeni Hakan Gülseven, bir ‘muhbir vatandaş’ın şikayeti üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söyledi.

‘Muhbir vatandaş şikayet etti, savcı dikkate aldı’

Fotoğraf birgun.net’ten alınmıştır.

Serbest kalmasının ardından BirGün’e konuşan Gülseven, ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘devlete hakaret’ ve ‘halkı isyana teşvik’le suçlandığını anlattı: “Üç ayrı meseleden hakkımda yakalama kararı çıkartılmış. Suçlamalar arasında cumhurbaşkanına hakaret, devlete hakaret, halkı isyana teşvik, Ulaş Bayraktaroğlu’nu övmek gibi meseleler var. Suçlamalar köşe yazılarım nedeniyle yapılıyor. Esas ilginç olan, bir ‘muhbir vatandaş’ın hakkımda yaptığı şikayetin savcı tarafından dikkate alınması. Muhbir vatandaş beni savcıya şikâyet ediyor, savcı da yakalama kararı çıkarttırıyor ve beni gözaltına aldırıyor. Bu muhbir vatandaşlar başımızı çok ağrıtacak. İnanılmaz bir şey. Adli kontrol şartıyla serbest kaldım, yurtdışı yasağım var.”

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (2): Redaktif yayın yönetmeni Hakan Gülseven gözaltına alındı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...