Redaktif yayın yönetmeni Gülseven, ‘muhbir vatandaş’ın şikayeti üzerine gözaltına alınmış 

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla bırakılan Birleşik Haziran Hareketi üyesi ve Redaktif sitesinin genel yayın yönetmeni Hakan Gülseven, bir ‘muhbir vatandaş’ın şikayeti üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söyledi.

‘Muhbir vatandaş şikayet etti, savcı dikkate aldı’

Serbest kalmasının ardından BirGün’e konuşan Gülseven, ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘devlete hakaret’ ve ‘halkı isyana teşvik’le suçlandığını anlattı: “Üç ayrı meseleden hakkımda yakalama kararı çıkartılmış. Suçlamalar arasında cumhurbaşkanına hakaret, devlete hakaret, halkı isyana teşvik, Ulaş Bayraktaroğlu’nu övmek gibi meseleler var. Suçlamalar köşe yazılarım nedeniyle yapılıyor. Esas ilginç olan, bir ‘muhbir vatandaş’ın hakkımda yaptığı şikayetin savcı tarafından dikkate alınması. Muhbir vatandaş beni savcıya şikâyet ediyor, savcı da yakalama kararı çıkarttırıyor ve beni gözaltına aldırıyor. Bu muhbir vatandaşlar başımızı çok ağrıtacak. İnanılmaz bir şey. Adli kontrol şartıyla serbest kaldım, yurtdışı yasağım var.”