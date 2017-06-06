‘Reçeteye yanlış barkod yapıştırdı’ diye: Kadın doktor poliklinikte dövüldü

Bursa’da ikisi kadın üç kişi ‘reçeteye yanlış barkod yapıştırdığı’ gerekçesiyle bir kadın doktoru dövdü.

Kestel ilçesindeki semt polikliniğinin acil servisine dört yaşındaki çocuğunu muayeneye getiren Bedriye D., reçeteye yanlış barkod yapıştırdığı gerekçesiyle doktor İlknur Çelik’le tartıştı.

Hastanedeki güvenlik görevlileri araya girince Bedriye D. çocuğunu alarak eve gitti. Ancak iki saat sonra eşi Tahsin D.’yle birlikte hastaneye geri gelen Bedriye D. doktorla yeniden tartıştı ve Çelik’i darp etmeye başladı. Darp sonucu Çelik’in dudağı patladı ve vücudunun bazı yerleri morardı.

‘Yaşadığım için mutluyum’

Hasta yakınlarının kendisine yanlış barkod sebebiyle saldırdıklarını söyleyen Doktor Çelik şunları aktardı: “Kendilerine durumun düzeltilebileceğini söyledim ancak bağırmaya devam ettiler. Daha sonra bana saldırmaya başladılar. Güvenlik görevlisi gelerek araya girmeye çalıştı ancak ikisi kadın üç kişi bana saldırmaya devam etti. Şu anda yaşadığım için mutluyum. Olayın hastane koridorunda olması mucize. Çünkü bu olay odada olsaydı şu anda yaşamıyor olabilirdim.”

Erkek saldırgan tutuklandı

Saldırganlardan şikayetçi olduğunu belirten Çelik, “Ben Bedriye D.’den şikayetçi olmadım. Ancak eşinden şikayetçi oldum. O da tutuklanmış” diye konuştu.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Rüstem Aşkın ise Çelik şikayetçi olmasa bile kendilerinin Bedriye D.’den şikayetçi olacaklarını söyledi.