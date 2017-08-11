‘Recep İvedik’ yorumu tartışılan yönetmen Onur Ünlü: Memleket bu kadar mı gündemsiz kaldı da bana sardınız!

Yönetmen Onur Ünlü, komedi filmi serisi ‘Recep İvedik’in ‘gömülmesine’ karşı çıktığı söyleşisiyle ilgili tartışmalara nokta konmasını istedi: “Memleket bu kadar mı gündemsiz kaldı da bana sardınız arkadaş. Hadi herkes işine baksın.”

Komedyen Şahan Gökbakar’ın canlandırdığı kurgusal karakter ‘Recep İvedik’, televizyondaki başarısının ardından beyazperdeye taşınmıştı.

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‘Boş konuşuyorlar’

Ünlü’nün eski bir söyleşisinde bu karakter hakkında söyledikleri, Ekşi Sözlük başta olmak üzere sosyal medya platformlarında ‘Recep İvedik’ tartışmasını yeniden başlattı.

Söz konusu söyleşide, “Recep İvedik’in gömülmesini anlamıyorum” diyen Ünlü şöyle devam ediyor: “İnsanlar neye dayanarak, hangi yüksek ülkülerle Recep İvedik’i gömüyorlar? Recep İvedik’le ilgili ileri geri konuşan insanlar hani ince mizah duygusuna sahipler? Boş konuşuyorlar. Ben Recep İvedik’i gömebilirim çünkü teorik olarak yaptığı şeyin saçmalığıyla ilgili fikrim var. Tırnak içinde saçmalık.”

‘Çıkış noktasında öldürücü bir yalnızlık var’

Recep İvedik’i ‘Acayip yalnız bir karakter’ diye niteleyen ünlü yönetmen, bu durumun onu ‘tuhaf bir yaratığa’ dönüştürdüğünü savunuyor: “Recep İvedik karakterinin çıkış noktasındaki yalnızlık, öldürücü bir yalnızlıktır. Anlatabildim mi! Ben çok seyretmedim. Bir filmini seyrettim. Daha sonra babaannesi, anneannesi bir hikaye vardı, onu gördüm biraz. Bir şeyi gömmeden önce eğri oturup doğru konuşmak lazım. İnsanlar işkembeden sallıyorlar. Ben bundan bıktım, usandım. Anlatabildim mi! Bir şey öyle olmuyorsa konuşmak yetmez. Nasılsa onu yapmak gerekir.”

‘Daha derinlikli bir karakter’

Ünlü’ye göre Kemal Sunal’ın filmlerinde canlandırdığı karakterler toplumu temsil ederken, ‘Recep İvedik’ yalnız olduğu için ‘daha derinlikli bir karakter’: “Çünkü ne yapıyorsa yalnızlıktan yapıyor. Kemal Sunal arkasına milleti alır. Filmleri hep öyle biter. Bütün mahalleli yığılır arkaya, Kemal Sunal son sözlerini söyler, film biter.”

Ekşi yazarının yorumunu paylaştı

Bu ifadeleriyle ilgili tartışmalar üzerine Instagram hesabından bir açıklama yapan Ünlü, ‘syd barrett’in kedisi’ rumuzlu Ekşi Sözlük yazarının şu yorumunu paylaştı: “Recep İvedik o kadar çok işin ervahı olmayanlar tarafından karalandı ki; onun için Onur Ünlü Recep İvedik’in belki de farklı bir yönünün olabileceğini hissettirmeye çalışıyor insanlara. Benim anladığım bu. Şöyle bir çıkarımda bulundum ben. ‘Ya bırakın artık Recep İvedik’i falan ama yine de ona bir eleştiri getirmek istiyorsanız işin özünü alın. ‘Osuran adama gülüyor gerzekler’ demek, kimse içi n yapıcı olmuyor ve hiçbir şeye faydası olmuyor, yine de o okadar beğenmiyorsanız, bakın Recep İvedik’in kedni içinde bir felsefesi olabilir, götünüzü yiyorsa siz ondan daha iyisini yaratın. Kemal Sunal kısmıan katılmıyorum tabii.”

‘Memleket bu kadar mı gündemsiz kaldı da bana sardınız’

“Bu yorumu yapan kardeşim, her kimsen Allah senden razı olsun” diyen Ünlü, şunları yazdı: “Söylemek istediğim tam olarak budur. Kemal Sunal kısmı dahil. Kemal Sunal’la ilgili fikirlerime çoğu zaman ben de katılmıyorum. Bu arada üç-dört sene önce birkaç sinema öğrencisinin ödevlerine destek olsun diye onlarla ‘sinemada mizah’ üzerine yaptığım yaklaşık k 1.5 saatlik sohbetin içinden alınmış 1.5 dakikalık bir parça bu. Memleket bu kadar mı gündemsiz kaldı da bana sardınız arkadaş… Hadi herkes işine baksın…”