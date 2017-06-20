Real Madrid’den ayrılacağı konuşulan Ronaldo, vergi kaçakçılığı davasında ifadeye çağrıldı

‘Vergi kaçırdığı’ iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ifadeye çağrıldı.

İmaj haklarından elde ettiği geliri gizleyerek 2011/14 yılları arasında 14,7 milyon avro (yaklaşık 58 milyon lira) vergi kaçırmakla suçlanan oyuncunun 31 Temmuz’da ifade vereceği belirtildi.

Suçsuz olduğunu ve tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini savunan Ronaldo’nun bu dava nedeniyle Madrid ekibinden ayrılma kararı aldığı öne sürülmüştü.