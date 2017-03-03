Real Madrid maçında tribünlerin bir bölümünün istifaya çağırdığı Ergin Ataman: Sabote etmeye gelmişler 

Eurolaegue’in 24’üncü haftasında lider Real Madrid’i 87-84 mağlup eden Galatasaray erkek basketbol takımının başantrenörü Ergin Ataman, “Bu akşam oyuncular müthiş bir karakter gösterdi” dedi.

‘Kontrolü hiç kaybetmedik’

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın bir hedefinin kalmadığı bir ortamda bu tür maçları oynamanın zor olduğunu vurgulayan Ataman, şunları söyledi: “Karşımızda lider ve ligin en formda olan takımı vardı. Maçın başında akıllı başladık. Göksenin, Llull’a ciddi baskı yaptı, onu devre dışı bıraktık. Pleiss ve Daye ile pota altında iyi savunurken Micov ve Diebler’ın atışlarını iyi değerlendirdik. Bir ara 17 sayı kadar öne geçtik. Ama sonra bir yorgunluk belirtisi oldu. Real de hızlı hücumlarla geri döndü. Madrid dört sayı öne geçti ama oyun kontrolünü hiç kaybetmedik. Son dakika çok iyi oynadık. Sonuçta güzel bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum.”

‘İstediğimiz yerde değiliz ama sekiz galibiyete ulaştık’

Takıma yönelik eleştirilere de değinen Ataman, “Eleştiriliyoruz ama deplasmanda Barcelona’yı yenen, Euroleague lideri Real Madrid’i yenmiş bir Galatasaray takımı var. Bu ligde istediğimiz yerde değiliz ama sekiz galibiyete ulaştık. Euroleague’in en düşük bütçeli takımlarından biriyiz ama yine de oyuncularımın gayretinden memnunum” diye konuştu.

‘Benim için onlar Galatasaray taraftarı değil’

Galatasaray başantrenörü, karşılaşma devam ederken tribünlerin bir bölümünden yükselen istifa tezahüratlarına dair bir soruya ise şu yanıtı verdi: “Bugün buraya bazıları Galatasaray takımına destek vermek için değil protesto ve sabote etmek için gelmişler. Galatasaray önde giderken bu grubun tezahüratları amaçlarını belirledi. Bu takım Eurocup şampiyonu olduğu gün Türk basketbol tarihinin en büyük başarısını kazanırken bile yönetim istifa sesleri vardı. Benim için onlar Galatasaray taraftarı değildir, onları kale almıyorum.”