Real Madrid duyurdu: Cristiano Ronaldo Juventus’ta

Real Madrid, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun İtalyan ekibi Juventus’a transfer olduğunu açıkladı.

Son iki sezonda iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan takımda yer alan 33 yaşındaki Ronaldo, yeni kulübüyle dört yıllık sözleşme imzalayacak.

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Henüz rakamlar konusunda resmi bir açıklama yapılmasa da, Juventus’un Real Madrid’e 105 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyeceğini ve Portekizli yıldızın yılda 30 milyon avro kazanacağı belirtiliyor.

2009 yılından beri Real Madrid forması giyen Ronaldo, 438 maçta 450 gol kaydetti. Portekizli yıldız, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu.

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Portekiz, Dünya Kupası’nın ikinci turunda Uruguay’a elenmişti.