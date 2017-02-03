Rayo Vallecano’da ‘Nazilere yer yok’ pankartıyla karşılanan Roman Zozulya: Ailemin güvenliğinden endişe duyuyorum

İspanya 2’nci Ligi ekiplerinden Rayo Vallecano’nun ara transfer döneminde Real Betis’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu Roman Zozulya, kendisini Nazi yanlısı olmakla suçlayan taraftarın protestosuyla karşılaştı.



Sputnik’te yer alan habere göre bir grup taraftar, takımın sabah antrenmanında ‘Vallecas’ta Nazilere yer yok’ yazılı pankart açtı.

Ukraynalı paramiliter güçlere destek vermekle suçlanan Zozulya, taraftarlara hitaben yazdığı mektupta, bu durumun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını savunarak, “Havalimanında görüntü alan basın mensupları, göğsümdeki armayı paramiliter grupların armasıyla karıştırdı” dedi.

‘Ailemin güvenliğinden endişeliyim’

İspanyol basınına yaptığı açıklamada da Nazi sempatizanı olmadığını yineleyen Ukraynalı futbolcu, “Eşim ve çocuklarımın güvenliği konusunda gerçekten endişe duyuyorum. Benim arzum futbol oynamak. Benim işim ve tutkum bu. Birkaç günü ailemle beraber geçirip kariyerim hakkında karar vereceğim” diye konuştu.