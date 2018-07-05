Rawest Araştırma’ya göre Kürt seçmen çatışmalı sürecin faturasını HDP’ye çıkardı

Bölgede saha çalışmaları yapan Rawest İnsani ve Siyasi Araştırmalar Merkezi’ne göre Kürt seçmenin bir kısmı çatışmalı sürecin faturasını HDP’ye çıkardı: “Kürt siyasetinde bir umut göremiyor. HDP’ye oy veren kesimlerin de umuttan çok inattan, öfkeden oy verdiğini düşünüyorum.”

Evrensel’den İnanç Yıldız’a konuşan Rawest’in yönetim kurulu üyesi Roj Esir Girasun, bölgede HDP oylarının düşmesiyle ilgili çatışmalı süreçten kaynaklı ‘gri bölge’ olarak tabir ettiği bir kesimin faturayı Kürt siyasetine çıkararak oy vermediğini söyledi.

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Mayıs ve haziran aylarında yaptıkları iki araştırmada da HDP’yi, 1 Kasım 2015 seçimlerindeki oyunun üstünde bulmadıklarını belirten Girasun, sözlerine şöyle devam etti: “Altında ve benzer şekildeydi. O açıdan sonuç bizim için de sürpriz olmadı. 1 Kasım’dan bu yana Kürtlerde çok çatışma oldu. Haliyle insanlar devlete, iktidara yakın cümleler kurdu. Bu cümleler o kadar tekrarlandı ki, bir genel kabule döndü. Ama burada temel mesele, insanlar öfkelendi, kızdı ama arada bir gri bölge var. Bu bölge çatışmanın faturasını Kürt siyasetine çıkardı. Kürt siyasetinde bir umut göremiyor. 1 Kasım’da oyunu verdi, bunun karşılığını bulamadı. Bu yüzden biraz geri çekildi.”

Girasun, Kürt seçmeni ise şöyle tarif etti: “Kürt seçmen içinde homojen bir seçmen yok. HDP’ye oy veren kesimlerin de umuttan çok inattan, öfkeden oy verdiğini düşünüyorum. Bir şey değişecek, önemli şeyler olacak meselesinden çok bir inada, bir öfkeye dair HDP’nin oylarının 1 Kasım seviyesinde olduğunu görüyorum. Umut meselesinde 7 Haziran’dan sonra iktidar, otoritesini gittikçe sağlamlaştırdı. Olabildiğince alana daha çok sahip olmaya başladı. Bir çaresizlik de oluştu aslında. Belediye başkanları büyük oylarla seçildi, kayyımlar atandı. Milletvekilleri seçildi, düşürüldü ve yapılan hiçbir şey yoktu. O açıdan 7 Haziran enerjisinden sonra ortaya ‘yok’ kısımda bir şey çıkınca, insanlar o yüzden seçimlerin üzerine de o kadar düşmedi. O eski heyecan olmadı.”

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‘AKP güçlü olduğu için geldi bu oylar’

Seçim kampanyası sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır mitinginde sarfettiği “Artık Kürt sorunu yoktur” sözü hatırlatılan Girasun’a, AKP ve Erdoğan’a hangi saiklerle oy verildiği soruldu.

Girasun şu yanıtı verdi: “Oy, bir siyasal yatırımdır. İnsanlar biraz kaybedecekleri yere mümkün olduğunca yatırım yapmıyorlar, oy da vermiyorlar. AKP güçlü olduğu için geldi bu oylar. İki, bölgede AKP seçmeninin eskisi gibi çok içten bir şekilde oy vermediğini düşünüyorum. Eskisi gibi umutlu bir şekilde oy vermiyor. İç Anadolu’daki gibi aynı oranda oy veriyor olsa da motivasyondaki karşılığı aynı değil. Daha fazla rahatsız ama HDP’yi de bölgede kendi güvencelerini koruyabilmesi ve belirsizlikler açısından AKP karşısında alternatif göremedi. Kötü bir AKP var ve meçhul bir gelecektense AKP’yi tercih etti.”

Girasun, HDP’ye Batı’dan gelen oy desteğiniyse şöyle değerlendirdi: “HDP artık sol parti olma, Türkiye partisi olma misyonunu daha inandırıcı hale getirdi. Çünkü vekil profilindeki değişiklik ile CHP’nin o alanda boşluk bırakmasıyla, baraj sorunuyla, soldan, kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayan kesimden ciddi bir oy geldi. Ne kadarı kalıcı olur bilemiyorum ama Türkiye’nin batısında yaşayan Kürtlerin bölge ile orantılı oy verdiğini düşünüyorum.”