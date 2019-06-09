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Yaramazlara biraz batar!

Rauf Tamer: Moderatörün de gönlünde mutlaka bir aslan yatıyor…Yatsın

İyi moderatör nedir, kimdir?

Tarafsız olan mı? Hayır. Tarafsız davranan. Yani, adaletli.

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Çünkü tarafsız olanını bulamazsınız.

Siyasetle haşır neşir bir insan tarafsız kalabilir mi? Tuttuğu bir taraf mutlaka olacaktır. Kime ne?

Yeter ki iltimas geçmesin. İşte, iyi moderatör odur.

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Tıpkı futboldaki hakem gibi.

Hakemin kulüp tutmayanı olabilir mi? Bu kadar ilgisizse, futbola niye merak sarmıştır da hakem olmuştur? Belli ki çocukluğundan beri onun da tuttuğu bir kulüp var… Gönlünde mutlaka bir aslan yatıyor… Yatsın. Yeter ki sahada adaletli olsun.

Rauf Tamer’in yazısı

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