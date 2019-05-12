Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rauf Tamer: Maşallah seçmen hariç herkes mağdur

Peki, şimdi mağdur kim? Mağdur bizatihi halk, yani seçmendir ama bir bakıyoruz, maşallah, seçmen hariç herkes mağdur.

Oysa mağdur’u oynamak, seçmenin artık yutmayacağı, çok demode bir rol. – Efendim bizim halk, mağdurları sever. Sever de, sahiden mağdursa sever…

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Mesele şudur: İstanbul Belediyesi için 2 ciddi aday yarışıyor ama bakın, gayriciddi insanlar işi nasıl sulandırıyor. Kim oluyor bunlar?

Biz adayların projelerini dinleyeceğimize, öbürlerinin deli saçmalarıyla boğuluyoruz. Keşke o 2 aday, kol kola çıkıp dese ki:

– Bizi rahat bırakın… Sandık orada işte… Gidip oyunuzu atın, haydi yallah.

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Rauf Tamer’in yazısı

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Domuzlar, domuzlar!

Ortada büyük, ahşap bir arena var. Ya da bir domuz ağılı, belki de Nuh’un gemisi… Önce kâh “schweine, schweine/domuzlar, domuzlar” diye homurdanan, kâh başka tuhaf sesler çıkaran, hayvanlaşmış biri (Güven Kıraç) arkalardan gelip yerlerde sürünerek çıkıyor arenaya, sonra “mükemmel” ailenin bireyleri; anne (Derya Alabora) ve üç oğlu (Serhat Kılıç, Ersin Umut Güler, Yaşar Bayram Gül). Babanın uyuduğunu bildiriyor uşak (Güven Kıraç). Bir süre sonra gelin/nişanlı (Pervin Bağdat) da “düşüyor” arenanın içine. Burası herkesin birbirini yediği bir savaş alanı…

Yazar Pınar Öğünç: Beter bir mevsimin mahsulü Beterotu

Edebiyatla da haşır neşir olan bir gazeteci olarak tanıdığımız Pınar Öğünç şimdilerde edebiyata daha yoğun bir mesai harcıyor ve ‘Aksi Gibi’nin ardından bu kez ‘Beterotu’ adlı öykü kitabıyla karşımıza çıkıyor. Pınar Öğünç’le ‘Beterotu’nu ve gözlerden uzakta geçirdiği birkaç yılı konuştuk.

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