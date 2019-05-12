Rauf Tamer: Maşallah seçmen hariç herkes mağdur

Peki, şimdi mağdur kim? Mağdur bizatihi halk, yani seçmendir ama bir bakıyoruz, maşallah, seçmen hariç herkes mağdur.

Oysa mağdur’u oynamak, seçmenin artık yutmayacağı, çok demode bir rol. – Efendim bizim halk, mağdurları sever. Sever de, sahiden mağdursa sever…

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Mesele şudur: İstanbul Belediyesi için 2 ciddi aday yarışıyor ama bakın, gayriciddi insanlar işi nasıl sulandırıyor. Kim oluyor bunlar?

Biz adayların projelerini dinleyeceğimize, öbürlerinin deli saçmalarıyla boğuluyoruz. Keşke o 2 aday, kol kola çıkıp dese ki:

– Bizi rahat bırakın… Sandık orada işte… Gidip oyunuzu atın, haydi yallah.

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Rauf Tamer’in yazısı