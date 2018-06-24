Rauf Tamer: Laik Cumhuriyet’in temel taşlarını koruyarak sandığa gidiyoruz

Kuralları biliyorsunuz. Seçim günü siyaset yapılmaz.

Yapılmaz ama demokrasi taçlandırılır.

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Hırçın bir kampanya dönemi geçirmemize rağmen, Laik Cumhuriyet’in temel taşlarını koruyarak sandığa gidiyoruz.

Etrafımız ateşle çevriliyken, başımızda bin türlü bela varken, demokrasiye sımsıkı sarılıyoruz. Ne mutlu bize.

Bu bakımdan…

Cumhurbaşkanı adaylarına… ve bütün partilere -bir vatandaş olarak önce teşekkür ediyorum.

Müthiş bir yarış yaptılar. İster iktidar için, ister sistem için yarışmış olsunlar, yeni nesillere ufuk açtılar.

Rauf Tamer’in yazısı