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Yaramazlara biraz batar!

Rauf Tamer: Kuralları yok saydığımızdan beri 2 binli rakamları görsek şaşırmazdık

Çoktandır 1000 rakamının üstüne çıkmıyor günlük korona vak’aları. Hepimiz birden çıldırıp kendimizi sokağa attığımız ve kuralları yok saydığımız günden beri 2 bin’li rakamlara çıksak bile şaşırmazdık. …… Allah bizi koruyor ki, bu disiplinsizliğe rağmen 1000’in hâlâ altındayız… Ha gayret, bir de 800’lere, 700’lere inersek, dünya tıp tarihine geçecek bir mucize yaratacağız…

Demek ki maskesiz bir Türkiye ve sıfır mesafe, bize yarıyor azizim… Atışa devam. Zaten Sağlık Bakanı da galiba bıktı, peşimizi bıraktı bizim… Kusurumuza bakma hocam. 

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Rauf Tamer’in yazısı

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