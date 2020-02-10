Rauf Tamer: Kadir Şeker ceza alırsa kimse dayak yiyen kadına elini uzatmaz

Kadir Şeker adlı genç, parkta yürürken, bakmış ki bir adam kadını dövüyor.

Sevgilisi mi, karısı mı, her ne ise. Müdahale etmiş. Sen misin eden? Adam, kadını bırakmış bu defa Kadir’e saldırmış. Tekme tokat.

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Kadir de kendini korumak için cebindeki çakıyı kullanmak zorunda kalmış.

Sonucu biliyorsunuz, adam ölmüş. Kadir de tutuklanmış… Al başına belâ…

Kadir, bir cinayet mi işlemiştir?

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Bütün bunlara elbet mahkeme karar verecek. Fakat biliniz ki: Kadir eğer ceza alırsa, bundan sonra dayak yiyen hiç bir kadına kimse yardım elini uzatmaz… Başını çevirip yürür…

Rauf Tamer’in yazısı