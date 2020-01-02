Rauf Tamer: Hiçbir partinin adıyla müsemma oy alması mümkün değil

ÖDP iyi düşünmüş. Adını değiştirdi. 2020’de onun adı artık Sol Parti. Gerçi solcuyum demekle solcu olunmuyor ama ÖDP’li arkadaşların böyle bir sabıkası yok. Onlar göründükleri gibi olmak istediler galiba… Ya da oldukları gibi görünmek. Başarılar dilerim.

★

Reklam

Tabii, bütün solcuların oylarını alacak değiller. Bütün işçiler, sanki gidip İşçi Partisi’ne mi oy attılar bu ülkede? Atatürkçüler, sadece CHP seçmeninden mi ibaret? Milliyetçilerin oyları MHP oyları kadar mı?

(…)

★

Reklam

Demek ki hiçbir partinin adıyla müsemma oy alması mümkün değil. İşte Almanya. Orada Hristiyan Demokratlar, niye yüzde 35 – 40’a varamıyor? Hristiyan seçmenlerin sayısı bu kadar mı?

Rauf Tamer’in yazısı

