Rauf Tamer: HDP’nin akıbetine İYİ Parti karar verecek

Yeni kurulan partiler, ittifaklarda yer almayıp, tartıya – önce – tek başlarına çıkacaklar galiba.

Eskiler ise…

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DSP… Hiçbir ittifakın içinde yer almayacak. Doğu Perinçek? Aynı yerde durup istikrarlı çizgisini koruyacak. Demokrat Parti? Belki o deplasmana çıkabilir. Karamollaoğlu (…) hiç saplantıya kapılmayıp, ilk seçimde SP’yi gerçek yörüngesi’ne ve çizgisine oturtacağa benzer.

HDP?.. Onun akıbetine İYİ Parti karar verecek. Hem de CHP’ye rağmen. Bakalım, kim kimin sayesinde Meclis’te oturuyormuş, göreceğiz.

Rauf Tamer’in yazısı