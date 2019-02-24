Rauf Tamer: Fazla tanınmamış olmak Ekrem İmamoğlu’nun dezavantajı değil

Tanınmış olmak veya tanınmamış olmak… Adaylıkta bunlar mühim mi? Küçük yerlerde evet. Ama İstanbul gibi bir şehirde ne ifade eder?

İmamoğlu’nun “fazla tanınmıyor olması” sanki bir handikapmış gibi atıldı ortaya… Genel Başkanları da “Ben seni 15 günde tanıtırım” diye cesaret verdi.

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Yahu, kendisi çok tanınmış biri olduğu halde İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazanabildi mi? Dalan bile. Çok tanınan biriydi ama kaybetti. Hem de kime? Fazla tanınmayan bir doktora.

Şuraya varmak istiyorum. Fazla tanınmamış olmak Ekrem İmamoğlu’nun kusuru değil. Mazereti de değil. Fazla tanınmamış olmak Ekrem İmamoğlu’nun kusuru değil. Mazereti de değil. Dezavantajı hiç değil.

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Rauf Tamer’in yazısı