Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rauf Tamer: En mühimi de bu 4 yıl, kafamız dinlenecek

Bu 4 yıllık ara, bize çok iyi gelecek. Siyaset biraz durulacak. Medya biraz sakinleşecek. Adliye biraz nefes alacak, oh.

Maliye, belediye, sıhhıye, itfaiye ne varsa, bütün kurumlar topu durdurup, belki yeni yeni düzenlemelere gidecek.

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Ekonomi ve dış politika eminim ki birlikte yürüyüp yeni yeni ufuklar arayacak.

Velhasıl bu 4 yıl, sisteme adaptasyon ve düzene çekidüzen açısından epey işimize yarayacak.

En mühimi de bu 4 yıl, kafamız dinlenecek. Hiç değilse yalan’a son verilecek.

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Son verilmese bile bari ara verilecek.

İhtimaldir ki ve inşallah: Utanma duygusu geri gelecek.

Rauf Tamer’in yazısı

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