Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rauf Tamer: Bunlar ‘Tek adama hayır’dan başka laf etmiyorlar

Bir hazırlığınız var mı? Elinizde bir taslak… Yahut sistemin omurgasını teşkil eden bir kurallar manzumesi… Var mı? Varsa açın tartışmaya. Belki milletin hoşuna gider. Bakarsınız gayet benimser.

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Fakat hayır. Bunlar Tek Adama hayır’dan başka laf etmiyorlar. Tek Adam’dan kasıt da Erdoğan’ın bizatihi kendisi. Yani başkası olursa mesele yok… En azından böyle anlaşılıyor. Yeterli mi?

Parlamenter Sistem’e dönelim diyorlar. Hay hay. Sistemin kötüsü olur mu? Hem de güçlendirilmiş… Çıkın anlatın. 5 gün arka arkaya basın toplantısı yapın. Ya da seri paneller düzenleyin, bir milli çalıştay tertipleyin. Sistem nasıl güçleniyormuş, tane tane bir izah edin.

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Rauf Tamer’in yazısı

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