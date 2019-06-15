Rauf Tamer: Bu kepazeliklerin hiçbiri unutulmaz

Çok seçim gördüm ve yazdım. Elbet hepsinde rekabet vardı. Kıyasıya mücadale vardı. Elbet sert tartışmalar ve karşılıklı ağır suçlamalar da vardı. Ama böyle bir rezilliğe hiç rastlamadım. Adaydan çok adaycı olan bindirilmiş Kıt’aların bu kalleşce yöntemlerini daha önce hiçbir seçimde görmedim.

Ortaçağda olsak belki düelloyu gerektirecek kadar hakaretlerin havada uçuştuğu böyle bir dönem hiç hatırlamıyorum.

Reklam

★

Şimdi biz 23 Haziran gecesi sonuçlara bakıp ne diyeceğiz:

-Her şey geride kaldı.

Reklam

Mümkün mü?

Hiçbir şey geride kalmaz. Bu kepazeliklerin hiçbiri unutulmaz. Yüreklere saplanan bu zehirli oklar, kolay kolay çıkmaz.

Rauf Tamer’in yazısı