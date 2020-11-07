Rauf Tamer: Biden’dan niye korktunuz; ABD yıllardır düşmanlık yapmıyor mu zaten?

Joe Biden’dan niye korktunuz? Bu Amerika, yıllardır bize zaten düşmanlık yapmıyor mu? YPG’yi binlerce kamyon silahla donatmıyor mu? Güneyimizde bir terör koridoru kurdurmak istemiyor mu? S-400’ler ve F-35’ler konusunda karşımıza dikilmiyor mu? Yahu bu Amerika, bizi sürekli tehdit etmiyor mu? Sürekli yaptırım uygulamıyor mu?
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