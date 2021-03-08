Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Dün geçirdiği kalp rahatsızlığı yoğun bakıma alınan sanatçının tedavi gördüğü hastanedeki başhekim Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, Öztekin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söylemişti.

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Koçoğulları, daha önce kardiyak problemleri nedeniyle tedavi gören Öztekin’i, acilen ameliyathaneye aldıklarının altını çizerek, şunları söylemişti: “Ameliyathanede, yapay, geçici kalp destek cihazı, ECMO dediğimiz cihazı bağladık. ECMO cihazı eşliğinde koroner anjiografi ünitesine aldık. Bu ünitede, tıkanmış olan damara, stent uygulaması yapıldı. Hasta, bu haliyle yoğun bakıma alındı.

Fahrettin Koca, “Televizyon olan her evde aileden biriydi” diyerek şunları aktardı: “Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun.”