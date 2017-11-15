Rasim Ozan Kütahyalı: Sarı Zeybek hepimizde sahici bir etki yaratırdı…

Ben ortaokuldayken İzmir 60. yıl Anadolu Lisesi’nde her sene en az bir defa bize Sarı Zeybek’i seyrettirirlerdi…

Atatürk bağlamında olan diğer kutlama etkinlikleri insan zekâsına hakaret eden yapay müsamereler şeklinde olurdu.

Sarı Zeybek ise her sene yeniden izlememize rağmen hepimizde sahici bir etki yaratırdı…

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Bizim sınıf “ağlaması gerektiği” için değil, sahiden ağlardı. Ama bir gün, tarihini de hatırlıyorum 10 Kasım 1995’te bir gösterimde yanımdaki arkadaşımın ağlamadığını ve ağlamamaktan da tedirgin olduğunu fark ettim…

O arkadaşım bir Kürt olan Ferhat’tı. O Sarı Zeybek gösteriminde yanıma oturmuştu. Kürt Ferhat’ın Atatürk’ün hastalık ve ölüm sürecine ağlamamasına çok öfkelendiğimi hatırlıyorum…

…28 Şubat darbe ortamına olan tepkiyle de kendimi tam bir anti-Kemalist olarak nitelendirmeye başlamıştım. Atatürk’e de inandığı Tanrı’nın sahte olduğunu öğrenen bir dindarın tepkili ruh haliyle bakıyordum. O dönemin Kemalistlerinin “tapınmacı” tavrı da tepkimi artırıyordu…

Zamanla Mustafa Kemal etrafında okudukça da tepkili ruh halim yerini mütebessim bir hale bıraktı. Tebessüm alay anlamında değildi. Atatürk gerçekten çok renkli bir kişilikti…

Rasim Ozan Kütahyalı’nın yazısı