Rasim Ozan Kütahyalı: Hiç kimse ama hiç kimse bu toplumun demokrasiyi hak etmediğini söyleyemez

Türkiye demokrasisi 15 Temmuz darbe teşebbüsünün püskürtülmesiyle büyük bir zafer kazandı…

En önemlisi de 15 Temmuz kutsal direnişinin muhtemel darbe teşebbüslerini imkânsız hale getirmiş olmasıdır…

15 Temmuz’dan sonra Türkiye artık diğer bazı istikrarlı demokrasiler gibi bir demokrasi destanına da sahiptir…

Bundan sonra hiç kimse ama hiç kimse bu toplumun demokrasiyi hak etmediğini söyleyemez…

8 hafta sonra bugün yine bir pazar günü bu milletin çoğunluğu EVET diyerek demokrasi için şehit düşmüş 15 Temmuz kahramanlarına manevi borcunu yerine getirecektir…

Rasim Ozan Kütahyalı’nın yazısı