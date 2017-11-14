Rasim Ozan Kütahyalı: AKP’nin stratejisi doğru ama niye olduğunu yazmam

Atatürk konusundaki tartışmaları dikkatle izliyorum.

Önce şunu ifade edeyim: AK Parti’nin yüzde 50+1’e ulaşmak için Atatürkçülük yaptığı analizleri tamamen yanlıştır. Kimse aptal değil. Hiçbir dindar CHP’ye oy atmadığı gibi hiçbir Kemalist de AK Parti’ye oy atmaz…

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Şu anki strateji pazar günü yazdığım gibi doğru bir strateji. Ama niye olduğunu yazmayacağım çünkü ben tarafsız değil taraf bir adamım. Devrimin içinde devrimden yana taraf bir adam olarak devrimi güçlendirecek her stratejiyi desteklerim ve içeriğini açık etmem.

Ama Erdoğan devrimini destekleyenler müsterih olsun. Bu yapılan çok doğru bir stratejidir…

Rasim Ozan Kütahyalı’nın yazısı