Raportör Piri, ‘en sert’ ‘Türkiye raporu’nu yeterli bulmadı: AB hayali canlı tutuldu

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Avrupa Komisyonu’nun dün açıkladığı ‘Türkiye raporu’nu Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) hayalini halen canlı tuttuğu için eleştirdi.

Rapor, 1998’den bu yana Türkiye hakkında hazırlanmış eleştiri düzeyi en yüksek belge olarak nitelendirilmişti.

Piri ise attığı iki tweet’te “Avrupa Komisyonu Ankara’ya net bir uyarıda bulunmadı. Siyasi sonuçlar doğuracak bir adım atmakta başarısız oldu. (Türkiye’de) Demokrasinin temel ilkelerini korumaktan aciz yeni bir anayasa onaylandıktan sonra dahi Avrupa Birliği hayali canlı tutuldu” dedi.

🇪🇺 ↔ 🇹🇷

The European Commission fails to draw any political consequences. The delusion of EU-membership is kept alive, even when a new constitution has been approved which fails to safeguard the basic principles of a democracy. #Turkey

👉🏽 https://t.co/Rt8kzMhRcn pic.twitter.com/qCgY8SoaUN

— Kati Piri (@KatiPiri) 17 Nisan 2018