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Yaramazlara biraz batar!

Raportör Piri, ‘en sert’ ‘Türkiye raporu’nu yeterli bulmadı: AB hayali canlı tutuldu

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Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Avrupa Komisyonu’nun dün açıkladığı ‘Türkiye raporu’nu Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) hayalini halen canlı tuttuğu için eleştirdi.

Piri (Fotoğraf: Reuters)

Rapor, 1998’den bu yana Türkiye hakkında hazırlanmış eleştiri düzeyi en yüksek belge olarak nitelendirilmişti.

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Piri ise attığı iki tweet’te “Avrupa Komisyonu Ankara’ya net bir uyarıda bulunmadı. Siyasi sonuçlar doğuracak bir adım atmakta başarısız oldu. (Türkiye’de) Demokrasinin temel ilkelerini korumaktan aciz yeni bir anayasa onaylandıktan sonra dahi Avrupa Birliği hayali canlı tutuldu” dedi.

Raporda Türkiye’nin üyelik sürecine yönelik bağlılığını yinelemesine rağmen bunu uygulamalarla desteklememesi eleştirilirken, ‘AB’den uzaklaşma, temel haklar ve hukukun üstünlüğünde gerileme’ vurguları öne çıkmıştı. Buna rağmen ‘köprüleri atmama’ yaklaşımını koruyan Avrupa Komisyonu, Türkiye’ye ‘mevcut olumsuz eğilimi tersine çevirme çağrısı’ yapmıştı.

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Raporu açıklayan Avrupa Komisyonu Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, “Türkiye, özellikle hukukun üstünlüğü ve temel haklar konusunda AB’den dev adımlarla uzaklaşmayı sürdürdü” diye konuşarak, Türkiye’nin stratejik bir komşu olduğunu ve ortak çıkar alanlarında birlikte çalışmayı sürdüreceklerini söylemişti.

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