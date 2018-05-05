Rapora göre 3200 ‘erken ölüme’ davetiye: Eskişehirliler ‘Kömürü ES geç’ dedi

Porsuk Çayı’nda bölgede yapılmak istenen kömürlü termik santrali protesto etmek için ‘Kömürü ES Geç’ mesajı veren bir pankart açıldı. Nehirdeki teknelerden açılan 45m²’lik pankarta çevredekilerin de ilgisi yoğundu.

Etkinlik, tüm dünyada fosil yakıtlara karşı başlatılan ‘Kömürden Kurtul’ (Break Free) hareketinin parçası olarak düzenlendi. Hareket tüm dünyada fosil yakıt çağını sonlandırarak, yenilenebilir enerji çağını başlatmayı hedefliyor. ‘Break Free’ kapsamında dünyanın farklı ülkelerinde de etkinlikler düzenlendi.

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Greenpeace Akdeniz’in, ‘Kömürü ES geç’ kampanyası kapsamında hazırladığı hava modellemesi raporuna göre söz konusu santralin yaratacağı hava kirliliği şehirde 3200 erken ölüme neden olacak.

Greenpeace Akdeniz Kampanya Sorumlusu Deniz Bayram şöyle konuştu: “Eskişehirliler bir kez daha kömürlü termik santral istemediğini tüm dünyaya gösterdi. Bir an önce ÇED Olumlu Kararı’nın iptal edilerek bu projeden tamamen vazgeçilmesini istiyoruz.”

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Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu Yürütme Kurulu Üyesi İsmail Kumru ise şunları söyledi: “Eskişehir halkı, bu güzel şehirde başından beri kömürlü termik santrali istemediğini her fırsatta dile getiriyor. Bugün de şehrin simgesel noktası olan Porsuk Nehri’nden tüm dünyaya Eskişehir’in kıymetli olduğunu ve onu kömürlü termik santralin külüne terk etmeyeceğimiz haykırdık.”

Ne olmuştu?

Eskişehir Tepebaşı’nden Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarım arazileri üzerine ‘Alpu Termik Santrali ve Bu Santrale Kömür Sağlayacak Olan Rezerv Alanındaki Yeraltı Maden İşletmesi ile Kül Düzenli Depolama Tesisi’ projesi yapmak isteniyor.

Toprak Koruma Kurulu, termik santralin kurulmak istendiği arazinin, Ocak 2018’de ‘tarım alanı’ statüsünden çıkarılmasına onay vermişti.

Projenin ‘ÇED Olumlu’ kararı ise 6 Mart 2018’de verilmişti. Projenin ihalesi 26 Ocak’ta yapılacaktı ancak üç kez ertelenerek 15 Ağustos’a uzatıldı. Bakanlar Kurulu 26 Nisan’da termik santralın inşası amacıyla Tepebaşı ilçesinde Beyazaltın (Sepetçi) ve Margı mahallelerinde acele kamulaştırılma kararı almıştı. Yeşil Barış Hukuk Derneği, Eskişehirliler ve birçok kurum ‘ÇED Olumlu’ kararına karşı dava açmıştı.