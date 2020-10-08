Rapor: Yılda 2 milyona yakın bebek ölü doğuyor; salgın sayıyı artırabilir

Birçoğu gelişmekte olan ülkelerde her yıl 2 milyona yakın bebeğin ölü doğduğu belirtildi.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

AA’nın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve ortakları tarafından hazırlanan rapordan aktardığına göre, Covid-19 salgınının, bu sayının artmasına yol açabileceğine işaret edildi.

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Salgın nedeniyle sağlık hizmetlerinde öngörülen yüzde 50 kesintinin, gelişmekte olan 117 ülkede 200 bin ölü doğuma daha neden olabileceği ifade edildi.

Rapora göre kadınların eğitimli bir sağlık çalışanının yardımını alması halinde ölü doğumların yüzde 40’ından fazlasının önüne geçilebilir.

Ölü doğumların neredeyse yarısı Sahra Altı Afrika ve Orta Asya’da meydana geliyor. Bu oran Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’da yaklaşık yüzde 6. Geçen yıl her dört düşükten üçü Sahra Altı Afrika veya Güney Asya’da kayda geçti.