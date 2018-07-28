Rapor: Yeni mezun matematik ve fen öğretmenleri branş sorularını yapamıyor

Matematik, fizik, kimya alanlarından yeni mezun öğretmenler Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde kendi branşlarındaki 50 sorunun yarısını dahi yapamadı.

NTV’nin haberine göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi raporunu yayınladı .

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Raporda Matematik, Fizik, Kimya gibi alanlardan mezun olan öğretmenlerin kendi branşlarıyla ilgili sorularda zorlandıkları ortaya çıktı.

Yeni mezun öğretmenlerin kendi bölümlerine ilişkin 50 soru üzerinden yapılan hesaplamada ortaya çıkan sonuçlara göre, fen bilimleri ve teknoloji mezunlarıının başarı ortalaması 11.82, kimya öğretmenlerinin 14.14, fizik öğretmenlerinin 16.25, matematik öğretmenlerininse 11.97 oldu.

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En başarılı branş Psikolojik Rehberlik ve Danışma

En başarılı branşsa psikolojik rehberlik ve danışma oldu .

Bu bölümlerden mezun olanlar 50 sorunun 34’üne doğru yanıt verdi.

Türkçe testinde de doğru yanıt ortalaması 29 çıktı.

Din kültürü ve ahlak bilgisi testine girenler de 50 sorunun 29’unu doğru cevapladı.

Sınava öğretmen olarak göreve başlayabilmek için 308 bin 125 aday başvurdu.

260 bin 805’inin sınavı geçerli sayıldı.