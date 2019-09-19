Rapor: Yeni bir salgın 50 ila 80 milyon insanın ölümüne yol açabilir

Salgın hastalıklara karşı hazırlıklı olunmasını sağlamak amacıyla faliyet gösteren Global Preparedness Monitoring Board, ilk yıllık raporunda dünyanın hazır olmadığına, solunum yollarıyla ilgili salgın bir hastalığın 50 ila 80 milyon insanın ölümüne yol açabileceğine dikkat çekti.

Fotoğraf: DHA

Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü’nün seçtiği uzmanlardan oluşan bağımsız kuruluşun ilk raporunda küresel bir salgın riskinin hızla arttığına vurgu yapıldı.

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‘A World at Risk’ (Dünya Risk Altında) başlıklı raporda, 1918’de 50 milyon insanın ölümüne yol açan İspanyol gribi salgınına benzer bir salgının bugün ortaya çıkması durumunda 3 trilyon dolar zarara neden olacağı belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:

“Eğer benzer bir salgın dört kat daha büyük bir nüfusun olduğu ve dünyanın herhangi bir yerine 36 saatten daha kısa sürede gidilebildiği günümüzde ortaya çıkarsa 50 ila 80 milyon insan yok olur.”

Raporda bir sonraki salgının doğal yollardan ortaya çıkabileceği, bilinçli bir şekilde yaratılabileceği veya kazayla salıverilebileceği belirtilirken, hükümetlere bilim, finans ve sosyal alanlarda tavsiyelerde bulunuldu.

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İklim değişikliğinin ülkelerin ulusal sağlık hizmetlerini zayıflattarak salgınlara verimli bir şekilde müdahale etme kabiliyetini azalttığına dikkat çekilen raporda şu ifadelere yer verildi:

“Küresel ısınma sivrisinek habitatlarının büyümesine yol açıyor. Bu da Zika, dang humması ve sarı humma gibi sivrisinekler yoluyla bulaşan hastalık vakalarında artış göreceğimiz anlamına geliyor.”

Hastalıkların dünya ekonomisine verdiği zarara da dikkat çekilen rapora göre 2003 yılındaki SARS virüsü salgını 40 milyar, Batı Afrika’daki Ebola salgını 2014-2016 yılları arasında 53 milyar ve 2009’da ortaya çıkan H1N1 domuz gribi salgını 45 ila 55 milyar dolara mal oldu.