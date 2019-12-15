Rapor: Uyuşturucu yaşı 12’ye düştü, 2018’de 232 kişi öldü

Uyuşturucu yaşının 12’ye kadar düştüğü belirtilerek, bazı cemaat ve tarikatların kendi merkezlerinde uyuşturucu kullananları bilimsel olmayan yöntemlerle tedavi etmeye çalıştığı ifade edildi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre İBB Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu, çalışmalarının sona ermesinin ardından tespitlerde bulundu.

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Rapora göre, geçen yıl 232, son altı yılda ise 3 bin 837 kişi kişi uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Komisyonun CHP’li iki üyesinin ayrı hazırladığı raporda da kentte hem yatarak hem de ayakta tedavi olan bağımlı sayısı yükselirken, yataklı tedavi merkezlerindeki kapasitenin yetersiz olduğu belirtildi.

Rapora göre kentte 2018’de yatarak tedavi gören 3 bin 24 uyuşturucu kullanıcısının yüzde 54.3’ü, ikinci kez tedavi merkezine gitmiş. Raporda, hasta takibinin yapılmadığı kaydedildi.

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Raporda şu ifadelere de yer verildi: “Tespitlerimiz merkezi idarenin, ilgili projelere herhangi bir maddi destekte bulunmaması nedeniyle tarikatların ve cemaatlerin bu rehabilitasyon sürecinde aktif rol aldıkları ve bağımlıları şehirlerarası seyahat ettirerek kendi merkezlerinde bilimsel olmayan yöntemlerle sözde tedavi ettikleri anlaşılmıştır.”