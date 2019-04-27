Rapor: Üniversite sınavında sayısalda en düşük ortalamalara ulaşıldı

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından hazırlanan 2018 eğitim değerlendirme raporuna göre, üniversite giriş sınavlarında yer alan testlerin herhangi birinden Türkiye genelinde yüzde 50 başarı yakalanamazken, özellikle sayısal alanında bugüne kadarki en düşük ortalamalara ulaşıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Rapora göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) yer alan alan yeterlilik testine (AYT) katılan öğrencilerin ortalamaları matematikte 40 soruda 3.923, fizikte 14 soruda 0.467, kimyada 13 soruda 1.109, biyolojide 13 soruda 1.669 oldu.

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Buna göre, matematik öğretimindeki başarısızlık ayrıca dikkat çekici.

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda matematik testinin başarı oranı 100 üzerinden 24.77 ile diğer alt testler arasında en düşük değere sahip oldu. Matematik testinde öğrencilerin doğru cevap ortalamasının 20 soruda 4.95 olduğu belirtildi.

Öğretmen adaylarının da bu alanda yeterli olmadığı aktartıldı.

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Raporda, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) öğretmenlik sınavına ilişkin açıklanan verilere göre eğitim bilimleri testinde adayların 80 soru üzerinden ortalama doğru cevap sayısı 39.

Öğretmenlik alan bilgisi testinde (ÖABT) öğretmen adaylarının ilköğretim matematik alanında doğru cevap ortalamaları 50 soruda 12.48 oldu. Buna göre, ilköğretim matematik, kimya ve lise matematik 15 doğru cevap ortalamasının altında kalan alanlar olarak belirlendi.

Raporda ayrıca Türkiye’de öğrencilerin ortalama 12.1 yıl okulda kalmalarına rağmen sadece 8.9 yıla eşdeğer bir eğitim aldığı dile getirildi.