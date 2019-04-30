Rapor: Türkiye’nin savunma harcamaları ‘en büyük 15’ten daha hızlı arttı

Türkiye’nin 2018 yılı savunma harcamaları dünyanın en büyük silah alımlarını yapan 15 ülkeden daha hızlı arttı. NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye geçen yıl savunma harcamalarını yüzde 24 artışla 19 milyar dolara yükseltti.

Fotoğraf: Reuters

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından açıklanan yıllık rapora göre Türkiye’nin savunma sanayi harcamaları 2009 ile 2018 yılları arasında yüzde 65 arttı. Raporda bu artış şöyle değerlendirildi: “Silah alımları için yapılan harcamalar özellikle Suriye’deki Kürt silahlı gruplara yönelik yapılan operasyonlarla birlikte çok hızlı arttı.”

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Pazartesi günü yayınlanan SIPRI raporuna göre Türkiye 19 milyar dolar harcamasıyla listede 15’incilikteki yerini korudu.

Bloomberg’de yer alan analizde Türkiye’nin 400 bin kişilik güçlü ordusunun 1’inci Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünden bu yana yapılmış en büyük yurt dışı operasyonu içinde olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2016 yılında hem IŞİD cihatçıları hem de Türkiye toprakları içinde bağımsız bir Kürt bölgesi için savaşan PKK militanlarıyla bağlantılı ABD destekli Kürt güçleriyle savaşmaları için Suriye’ye askeri birlikler gönderdi.

Ayrıca Türkiye’ya kaçmış 3.6 milyon Suriyeli’yi evlerine dönmeye teşvik etmek ve yeni bir mülteci akınını engellemek amacıyla güvenli bir bölge oluşturma umuduyla sınıra da asker yığılıyor.”

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Analizde ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünya üzerinde nerelerde bulunduğuyla ilgili bir grafik de paylaşıldı. Türkiye, Suriye, Irak, Afganistan, Katar, Kuzey Kıbrıs, Balkanlar ve Somali dışında Ege Denizi ve Akdeniz’de de Türk askeri birliklerinin yer aldığı belirtildi.

SIPRI raporunda öne çıkan diğer bazı bulgular ise şöyle:

* Dünya genelinde silah harcamaları 2018 yılında yüzde 2.6 artışla 1.82 trilyon dolara yükseldi. Bu da küresel gelirin yüzde 2.1’ine denk geliyor.

* Dünyanın en fazla savunma harcaması yapan ülkeleri listesi son yıllarda çok değişmedi. Listede ABD açık ara önde. ABD geçen yıl ‘yedi yıldır ilk kez’ silah harcamalarını artırdı ve 639 milyar dolara yükseltti. ABD’nin silah harcamaları küresel toplamın yüzde 36’sını oluşturuyor.

* Çin tahminlere göre 250 milyar dolar silah harcamasıyla ikinci sırada.

* Suudi Arabistan ise 2017 ve 2018 yılları arasındaki yüzde 6.5’lik düşüşe rağmen tahmini 67.6 milyar dolar büyüklüğünde silah harcamasıyla listede üçüncü sırada.

* Tüm dünyadaki silahlanma için kişi başına 239 dolar harcanıyor.