Rapor: Türkiye’de basına yatırım yüzde 31 düştü, dijitale yüzde 11 arttı

Türkiye’de medya yatırımları yılın ilk yarısında TV’de yüzde 7, basında yüzde 31 düşerken, dijitalde yüzde 10.8 arttı.

Türkiye’de Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’nun tanıtıldığı toplantıda konuşan Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın Türkiye’de medya yatırımlarının yılın ilk altı ayında yüzde 3.8 düşüşle 4.3 milyar liraya gerilediğini söyledi.

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Günaydın medya yatırımlarının yılın ilk yarısında TV mecrasında yüzde 7 düşüşle 2.08 milyar TL, basın mecrasında ise yüzde 31 düşüşle 294 milyon TL olarak kaydedildiğini belirtirken dijital mecrada ise yüzde 10.8 artıp 1.3 milyar TL’ye çıktığını belirtti.

Reklamlarda artış beklentisi

Reklamcılar Derneği Asbaşkanı Banun Erkıran da reklam yatırımlarında yılın ikinci altı ayının geçen yılki düşük baz nedeniyle daha pozitif geçeceğini ifade etti.

Reklam yatırımlarında eylül itibariyle yoğun talep başladığının altını çizen Reklamverenler Derneği Başkan Yardımcısı Gökhan Akça da “Özellikle faiz indirimleriyle önümüzdeki dönemde inşaat ve otomotiv reklamlarında hareket olabilir” dedi.