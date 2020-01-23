Rapor: Türkiye ‘yolsuzluk algısı’nın en çok arttığı ülke oldu

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) ‘Yolsuzluk Algı Endeksi’nin 2019 sonuçlarını paylaştı. Buna göre Türkiye bu yıl 39 puan ile 180 ülke arasında 91’inci sıraya geriledi.

Geçen seneye göre iki puan daha kaybeden Türkiye, sıralamada bir yıl içinde 13 basamak geriye düştü. Son altı yılda OECD ülkeleri arasında en çok düşüş yaşayan ülke olan Türkiye, bu sürede 11 puan kaybederek 38 sıra geriledi.

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Endekse göre puan düştükçe yolsuzluk algısı artıyor.

Bu sürede Macaristan 10 puan kaybederken, OECD ülkesi olmayan Karayipler’deki Saint Lucia 16 puan geriledi. Yeni Zelanda 87, Danimarka 87 ve Finlandiya 86 puanla üst sıralarda yer aldı.

Endekste 36 OECD üyesi ülkeler arasında sondan ikinci sırada bulunan Türkiye, G20 ülkeleri arasında ise sondan dördüncü sırada yer aldı.

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Türkiye’nin Yolsuzluk Algı Endeksi’ndeki bu hızlı düşüşünün temel nedenleri olarak şunlar sıralandı: “Gücün, otoriter rejimlere benzer bir yoğunluk ile yürütme erkinde ve tek elde toplanması, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerine yönelik ihlaller, kamu kurumlarının, özellikle de denetleyici ve düzenleyici kurumların etkisini ve işlevini yitirmesi, Meclis’in denetleme ve hesap sorma gücünü kaybetmiş olması.”

Örgütün açıklamasında, cezasızlık ve yargının yolsuzlukla mücadele gücünün zayıf olması, endeksteki düşüşün nedenleri arasında sıralanırken şu ifadelere yer verildi: “21. yüzyılda, büyük ölçekli/politik yolsuzluk yaygınlaşmış ve yolsuzlukla mücadele mekanizmaları, başta denetim ve yargı olmak üzere etkisini yitirmiştir. Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar başlığındaki maddeler uyarınca verilen kovuşturmaya yer olmadığına yönelik kararların oranı 2009 – 2018 yılları arasında %44’ten %54’e yükselmiştir. Benzer bir biçimde, Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar başlığındaki suçlar için verilen kovuşturmaya yer yoktur kararlarının oranı yüzde 29’dan yüzde 47’ye çıkmıştır. Kamu Güvenine Karşı Suçlar başlığında ise oran yüzde 23’ten yüzde 45’e yükselmiştir.”

“Seçim dürüstlüğüne aykırı uygulamaların ve basın organlarına, sivil toplum örgütlerine yönelik baskının artması ile birlikte yolsuzluğa ilişkin sorunlar da yaygınlaşmaya devam etmektedir” denilen açıklamada “Kamu ihalelerinin gerekli şeffaflık, denetim ve hesap verebilirlik mekanizmalarından yoksun bir biçimde yürütülmesi, ahbap çavuş kapitalizmi eleştirilerini artırmaktadır” değerlendirmesi yapıldı.

Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan ve 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Örgütü 1995’ten bu yana ‘Yolsuzluk Algı Endeksi‘ni yayınlıyor.