Rapor: Türkiye kariyere başlamak için ‘en iyi’ ikinci ülke

Yeni bir raporda Türkiye’nin kariyer başlangıcı için en iyi ülkeler sıralamasında Katar’ın ardından ikinci sırayı aldığı öne sürüldü.

Fotoğraf: DİSK

US News & World Report birçok ülkede 35 yaş altı 7 bine yakın gençle görüşülerek hazırlanan ‘Kariyere Başlamak İçin En İyi Ülkeler’ raporunda ülkeleri yedi kategori üzerinden değerlendirdi: İyi bir istihdam piyasası, ekonomik istikrar, girişimcilik, gelir eşitliği var mı? Yenilikçi mi? Gençler bu ülkelerde yaşamak ve ilerlemek istiyor mu?

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Rapora göre Katar listede 2018’e göre sekiz basamak yükselerek genç yetişkinlerin kariyerlerine başlaması için en iyi ülke olurken, Türkiye istihdam teşvikleri ve güçlü e-ticaret sektörüyle listede ikinci sırayı aldı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya ve Fransa ise ilk beşteki diğer ülkeler.

Raporun Türkiye ile ilgili kısmında şu ifadelere yer verildi: Türkiye’de çalışma hayatına başlayacak profesyoneller kendilerini yaşıtları arasında buluyor. Ülke nüfusunun yüzde 40’ı 25 yaş ve altında. Hükümetin büyümeyi desteklemek için yatırım ve istihdamı desteklemesi Türkiye’nin listede yükselmesine etki eden unsurlar. 2018 yılında hükümet 134 bin istihdam yaratacak 34 milyar dolarlık bir teşvik açıkladı. Genç ve teknoloji meraklısı ülkede e-ticaret sektörü de büyüme fırsatları sunuyor.”

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Katar’ın listede ilk sırayı almasındaki en büyük etkenler genç nüfusu ve 2022 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak hükümetin 2030 kalkınma planı.

BAE’yi listede ilk beşe sokan ise yetkin insan kaynağı ihtiyacının yerel olarak karşılanamıyor oluşu. Yüksek ücretler ve düşük yaşam maliyetleriyle petrol zengini ülkenin her zaman profesyonelleri cezbettiği vurgulanıyor. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan bir araştırmaya göre BAE’de 10 katılımcıdan sadece biri işsizliği ciddi bir sorun olarak görüyor.

Dördüncü sıradaki Rusya’ya ilişkin bölümde genç nüfusun yarısından fazlasının üniversite mezunu olduğu ve Moskova’nın bir startup merkezi olduğuna dikkat çekiliyor. Skolkovo İnovasyon Merkezi’nin yüzlerce startup’a ev sahipliği yaptığı ve 10 milyon dolara varan hibeler sağladığı aktarılıyor.

Fransa’da ise kalifiye işgücü talebin artışı gençler için fırsatlar yaratıyor. Rapora göre özellikle inşaat, mühendislik ve enformasyon teknolojileri sektörlerinde insan kaynağına ihtiyaç var.

Listenin ilk 10 sırasında yer alan diğer beş ülke Ukrayna, İspanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Polonya.

Listenin devamında yer alan ülkeler ise şöyle: Çekya, Hırvatistan, Malezya, Litvanya, Japonya, Romanya, Çin, Kanada, Belçika, Arjantin, Güney Afrika, Portekiz, Filipinler, Hollanda, Endonezya, Brezilya ve Yunanistan.