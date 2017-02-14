Rapor: TSK’nın önündeki tehlike IŞİD’le El Bab’da şehir savaşı

Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunda büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylediği El Bab’da çatışmaların şehir savaşına dönebileceği riskine dikkat çekildi. Ayrıca TSK’nın kentin hemen güneyinde bulunan Suriye hükümetini destekleyen güçlerle de karşılaşabileceği vurgulandı.

Ankara geçen haftadan bu yana kentin kritik noktalarında kontrolün ele geçirildiğini ve TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının ilerleyişinin sürdüğünü belirtiyor.

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Yıldırım da, “El Bab büyük ölçüde kontrol altına alındı… Tedbiri asla elden bırakmayacağız” demişti.

Kent merkezi hala IŞİD’de

Reuters’ın aktardığına göre, merkezi İngiltere’de bulunan ve ülkedeki iç savaşı sahadaki kaynaklardan izleyen Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü ise IŞİD’in El Bab’ın kontrolünü hala elinde tuttuğunu hatırlattı.

Örgüt şu değerlendirmeyi yaptı: “El Bab’ın dış mahallelerinde ve giriş noktalarında IŞİD ile Türk güçleri ve Fırat Kalkanı unsurları arasındaki çatışmalar sürüyor ki bu bölgelerde Türk güçleri ve Fırat Kalkanı unsurlarının ilerleyişi görülüyor. Ancak IŞİD hala el Bab’ın büyük bölümünü kontrol ediyor.”

66 asker hayatını kaybetti

‘Fırat Kalkanı’ operasyonu kapsamında Cerablus, el Rai ve Dabık’ın kontrolü ele geçirilmişti. Ancak operasyonun en uzun ve zorlu bölümünü el Bab’ın kontrolünü ele geçirmeye yönelik operasyonlar oluşturdu. En fazla can kaybı da bu aşamada verildi. Operasyon kapsamında şu zamana kadar 66 asker hayatını kaybetti.

El Bab’ın kontrolünü ele geçirmeye yönelik operasyonlarda geçen hafta kente yukarıdan bakan ve kent merkezine doğru ilerleyebilmek için kritik bazı noktaların kontrolü ele geçirildi. Bunlardan biri El Bab’ın batısındaki Akil Dağı bölgesiydi. Şu anda çatışmalar kentin güneybatısındaki kilit bazı noktaları ele geçirmek üzerinde yoğunlaşıyor.

Asıl risk ‘kent savaşı’

Merkezi İstanbul’da bulunan düşünce kuruluşu EDAM tarafından hazırlanan ‘Türkiye El Bab Kapılarında’ adlı raporda ise TSK’nın karşı karşıya kaldığı başka bir riske dikkat çekiliyor: Şehir savaşı.

Raporda, El Bab merkezinde büyük oranda ‘şehir savaşı’nın gerçekleşeceğine dikkat çekiliyor ve IŞİD’in kent savaşlarında tanksavar silahlar gibi konvansiyonel silahların yanısıra intihar saldırılarını da kullanabileceği belirtiliyor.

EDAM, sivil nüfusun da olabileceği yerleşim yerleri içindeki kent savaşının arefesinde, TSK’nın özel kuvvetler ve elit kuvvetleri gibi güçlerini Suriye’de görev yapan personeline dahil etmesinin bu yüzden isabetli bir tercih olduğuna dikkat çekiyor.

‘Suriye ordusu Tadif’i alırsa TSK’yla karşılaşır’

Rapora göre en önemli ikinci tehdit ise El Bab’a güneyden yaklaşan Suriye ordusuna ait elit güçler. Suriye ordusu, El Bab’ın güney girişine sadece 1 km uzaklıkta olan Tadif’i ele geçirmek için bastırıyor.

Raporda, Suriye ordusunun Tadif’i almadan El Bab’ın ele geçirilmesi gerektiği savunuluyor, aksi takdirde iki tarafın doğrudan karşı karşıya kalabileceği ve ‘provokasyon’ların meydana gelebileceği kaydediliyor.

Raporda bu risklerle karşılaşılmaması için Türkiye’nin hem Rusya, hem de ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonla eş zamanlı olarak işbirliğini sürdürmesi tavsiye ediliyor.

EDAM raporunda askeri ve jeostratejik açıdan ‘Fırat Kalkanı’ operasyonuna katılan unsurların El Bab’da IŞİD’i yenilgiye uğratma açısından güneydeki Suriye ordusundan daha avantajlı olduğu öne sürülüyor. Ancak bunun büyük ihtimalle Türkiye’nin Suriye’deki ‘terörle mücadele’ adımları için bir son olmayacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün Bahreyn de yaptığı konuşmada El Bab’ın ardından Menbiç ve Rakka’ya yönelerek, koalisyon güçleriyle müşterek, en az 4-5 bin kilometrekarelik bir alanda güvenli bölge kurmayı hedeflediklerini söylemişti.