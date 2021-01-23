Rapor: Tedbirler uzarsa 35 bin işletme kapanıp 700 bin kişi işini kaybedebilir

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) raporuna göre tedbirlerin uzaması ve kapasite düşüşü nedeniyle sektörde işini kaybetmesi beklenen kişi sayısı 700 bin.

Fotoğraf: DHA

Salgın tedbirleri kapsamında iki aydır yalnızca paket servisi yapabilen restoranların sahipleri Ankara’dan gelecek ‘müjdeyi’ bekliyor.

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Hürriyet’ten Burak Coşan’a konuşan TURYİD Başkanı Kaya Demirer sektörün beklentilerini şöyle anlattı: “Mart ayında beklenen yeniden açılma sonrası sektörün yüksek talep göreceğini tahmin ediyoruz. Bu talebe cevap verecek, zamanında yatırım yapmış işletmelerin sürdürülebilir yapıya kavuşması ve kamuya gelir sağlamaya başlaması ve ilave istihdam yaratabilmesi için açılışa kadar işletmelerin vergi, SGK, yeniden yapılandırma, tedarikçi ödemeleri için 20 milyar liralık nakit hibe desteği bekliyoruz. Ayrıca açılış sonrası işletmelerin ciro kayıpları dikkate alınarak, muhtasar, vergi, SGK primlerinin altı ay süre ile alınmamasını talep ediyoruz. Yapılandırılmış vergi borçlarının ilk taksitlerinin hazirana ertelenmesini bekliyoruz. Kamu bankalarına olan kredi borçlarının faiz eklemeden üç-altı ay arası ötelenmesi önem taşıyor. Bu, özel bankalara da örnek olacaktır.”

Demirer’in paylaştığı rapora göre yeme-içme sektöründe sayılar şöyle:

2 milyon

Yeme-içme sektöründe doğrudan çalışan kişi sayısı

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135 milyar lira

Yeme-içme sektörünün 2019 yılı toplam cirosu

56 milyar lira

Sektörde çalışanların işveren ve işçi payları için ödenen toplam bedel

14 milyar lira

Sektörün ödediği yıllık KDV miktarı

70 milyar lira

Yeme-içme sektörünün kamuya katkısı

35 bin

Sektörün açılamaması ve destek verilmemesi halinde kepenk indirecek işletme sayısı

3 bin 350 lira

Sektörde çalışanların ortalama maaşı

700 bin

Tedbirlerin uzaması ve kapasite düşüşü nedeniyle işini kaybetmesi beklenen kişi sayısı

7 bin

Vergi yapılandırması yapan ancak ödeme yapamama tehlikesi bulunan işletme sayısı