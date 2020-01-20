Rapor: Sebzelerin yarısında zararlı pestisit bulundu, ‘kokteyl etkisi’yle zehir artıyor

Gıda mühendisi Bülent Şık, incelediği 90 adet sebzenin 14’ünde, kullanılması yasak pestisit, 46’sında ise hormonal sistem üzerinde etkili pestisit/pestisitler tespit etti. 90 ürünün yüzde 77’sindeki pestisit kalıntılarının ‘kara liste’de olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Gıda mühendisi Bülent Şık, Greenpeace Akdeniz için 90 adet domates, salatalık ve biber örneğini inceleyerek hazırladığı ‘Soframızdaki Tehlike: Pestisit’ raporu yayınlandı.

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Raporda 2019 yılı ağustos, ekim ve kasım aylarında Türkiye’de faaliyet gösteren beş büyük market ve bir semt pazarından alınan 30’ar adet domates, yeşil biber ve salatalık olmak üzere toplam 90 örnek incelendi.

Gıda örneklerinde 620 farklı çeşit pestisit kalıntısı incelendi, pestisit analizleri konusunda uluslararası akreditasyona sahip bir laboratuvarda analiz ettirildi.

Öne çıkan bulgular

Rapordan öne çıkan dikkat çekici bulgular şöyle:

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*90 adet domates, yeşil biber ve salatalık örneklerinin yüzde 15,6’sında (yaklaşık 14’ünde) ürünlerde kullanılması yasak pestisit kalıntısı tespit edildi.

*Ağustos ayında alınarak incelenen domates, yeşil biber ve hıyar örneklerinde tespit edilen pestisit sayısı toplamda 56 iken, bu sayının sebzelerin yetiştikleri mevsim dışında alınıp incelenen örneklerde arttığı görüldü. Ekim ayında sayının neredeyse iki katına (96) ve kasım ayında ise yaklaşık üç katına (139) çıktığı tespit edildi.

*90 örneğin yarısında (yüzde 52) hormonal sistem üzerinde etkili bir ya da birden fazla sayıda pestisit kalıntısı tespit edildi.

*90 örneğin yarısında (yüzde 49) sucul canlılar, arılar, algler ve faydalı böcekler açısından çok zararlı olan pestisitlerin kalıntısı tespit edildi.

Market ürünlerinde daha fazla

*Marketlerden alınan örneklerin pestisit kalıntıları açısından pazarlardan alınan örneklere kıyasla yüzde 14 daha fazla risk içerdiği görüldü.

*90 adet gıda ürününün yaklaşık yarısının (yüzde 42) doğal hayatta biyolojik birikime neden olan, toksik etkisi çok uzun süre kalıcı pestisit kalıntısı içerdiği belirlendi.

*90 örneğin üçte birinde (yüzde 33.3) pestisit uygulayıcıları açısından sorun teşkil eden pestisit kalıntıları tespit edildi.

*Ağustos ayında alınan örneklerin hiçbirinde beş ve beşten fazla pestisit kalıntısı içeren örnek tespit edilmedi. Ekim ayında alınan 30 örneğin dörtte birinde, kasım ayında alınan 30 adet örneğin ise yaklaşık yarısında beş ve beşten fazla pestisit kalıntısına rastlandı.

Kokteyl etkisi

*Kasım ayında sadece bir yeşil biber örneğinde tam 14 adet farklı pestisit kalıntısı bulundu.

Bir pestisitin tek başına sahip olduğu toksik etki diğer pestisitlerle bir arada olduğunda ‘kokteyl etkisi’ denen daha fazla olumsuz etkiye sahip olabiliyor.

Greenpeace 2016 yılında pestisitleri sağlığa etkilerine göre sınıflandırarak bir ‘kara liste’ hazırlamıştı. Yeni araştırmada incelenen 90 ürünün yüzde 77’sindeki pestisit kalıntılarının ‘kara liste’deki memelilere toksisite ve çevresel toksisite içinde yer alan kriterlerin birine ya da birkaçına aykırı olduğu tespit edildi.