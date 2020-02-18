Rapor: Ocak ayında en az 48 bin hayvanın yaşam hakkı gasp edildi

Ocak ayında hayvanlara yönelik en az 48 bin 348 yaşam hakkı gaspı, 47 işkence vakası, 29 bin 804 özgürlüğü kısıtlama, iki cinsel şiddet, belediye çalışanları ve kamu görevlileri eliyle yaşanan dört ihlal vakası meydana geldi.

Fotoğraf: yesilgazete.org

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) hayvanlara yönelik hak ihlallerine dair 2020’deki ilk raporunu yayınladı.

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TÜİK verilerinin de yer aldığı raporda, 2019 kasım ayına kadar 7 milyon 174 bin 352 hayvanın yurt içi sevk sırasında işkenceye maruz bırakıldığı belirtildi.

Rapora göre 2019 yılının ekim ayına kadar 2 milyon 90 bin 771 hayvan suni tohumlama yöntemiyle cinsel şiddete maruz bırakılırken, kırkılma esnasında beden dokunulmazlığı ihlal edilen keçi ve koyun sayısı 47 milyon 913 bin 69 olarak kayıtlara geçti.

2019’da 1 milyar 213 milyon 274 bin tavuk ve hindi, ‘eti için öldürüldü’. Yine 2019’da 1 milyar 265 milyon 415 bin 285 sığır, manda, koyun, keçi, tavuk ve hindinin ‘özgürlüğü kısıtlandı’.

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Hayvan haklarıyla ilgili kanun teklifi

Ocak 2019’dan Şubat 2020’ye kadar olan süre içinde hayvan haklarıyla ilgili yedi kanun teklifi sunuldu.

İlgili komisyonlar ile paylaşılan toplam yedi tekliften altısının CHP’ye, birinin HDP’ye ait olduğu, bu süre zarfında AKP, MHP ve İYİ Parti tarafından hayvan haklarına yönelik herhangi bir kanun teklifi sunulmadığı belirtildi.

HAKİM Koordinatörü Fatma Biltekin, raporlanan hak ihlallerinin yalnızca basın, sosyal medya ve yasal yaptırım ile kayıt altına alınabilenlerden oluştuğunu söyleyerek, “Buna rağmen, bu basın toplantısında kamuoyu ile paylaştığımız bir aylık rapor bile, hayvan hakları ihlâllerinin aslında ne denli korkutucu boyutlarda yaşandığı gerçeğini de ortaya koyuyor” dedi.