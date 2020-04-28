Rapor: Korunmasız ülkelere yardım gitmezse ‘corona’ 1 milyar kişiye bulaşabilir

Merkezi ABD’deki Uluslararası Kurtarma Komitesi (International Rescue Committee), korunmasız durumdaki ülkelere acilen yardım edilmediği takdirde corona virüsünün 1 milyar kişiye bulaşabileceğine dikkat çekti.

İlk ölümün 30 Mart’ta kayda geçtiği Suriye’de, Azez’de yaşayan bir kız çocuğu.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Virüs geçen yıl aralık ayında ilk olarak Çin’de görüldüğünden beri 213 bin 707 kişinin ölümüne neden oldu; 3 milyon 99 bin 990 kişiye bulaştı.

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Dünya Sağlık Örgütü ve Britanya’nın önde gelen üniversitelerinden Imperial College London’ın veri ve modellemeleri baz alınarak hazırlanan raporda, “Önlem alınmazsa 500 milyon ila 1 milyar kişiye bulaşabilir. Onlarca istikrarsız coğrafya ve çatışma bölgesinde 3 milyonu aşkın kişi virüs nedeniyle ölebilir” dendi.

Kısa adı IRC olan kuruluş, virüsün yayılma sürecini yavaşlatmak için maddi ve insani yardımın gerekliliğine vurgu yaparak Afganistan ve Suriye gibi ‘hassas durumdaki’ ülkelerde büyük bir salgını engellemek için acil fon ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

‘Uyanış çağrısı olmalı’

Kendini, ‘çatışma ve felaketler nedeniyle hayatları altüst olanlara destek veren, geleceklerini yeniden inşa etmelerine katkı sağlayan’ bir kuruluş olarak tanımlayan IRC’nin başkanı David Milliband, “Bu veriler dünya için bir alarm, uyanış çağrısı olmalı” dedi.

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Britanya’nın eski dışişleri bakanı Milliband, küresel salgının, savaştaki, kırılgan durumdaki ülkelerdeki etkilerinin diğerlerine kıyasla çok daha vahim olacağını belirterek, bağışçılara destek çağrısı yaptı.

“Henüz söz konusu coğrafyalarda felaket tablosunu görmedik” diyen Milliband, hükümetlerin bu bölgelere insani yardım için ortak çalışmaları gerektiğini söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar adına Yemen’de çalışan Caroline Seguin de “Ülkede insanların Covid-19’dan öldüğünü düşünüyoruz; sadece hastanelerde değil. Ama çok az sayıda test yapılıyor” dedi.

‘Sağlık sistemi çöküyor’

IRC’nin raporuna katkı sağlayan Seguin, ‘corona’ öncesinde kolera ve kızamık salgının yaşandığı Yemen’de sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu belirterek, istikrarsız ve gelişmekte olan ülkelerde Covid-19’la mücadele için gerekli ekipman olmadığını söyledi.

Seguin, Afganistan ve Pakistan’da, hastalıkla mücadelede hayati önem taşıyan ventilatör (solunum cihazı) sayısının, 1 milyon kişiye 10 adetten az düşecek seviyede olduğunu vurguladı.