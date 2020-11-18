Rapor: İzmir’de ‘yıkıma götüren’ altı neden

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THHM), İzmir depremine ilişkin hazırladığı raporda, altı nedenin bir araya gelerek can ve mal kaybına neden olduğu belirtildi.

Fotoğraf: AA

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre, 30 Ekim’de Seferihisar ilçesinde meydana gelen, 116 kişinin hayatını kaybettiği, 1033 kişinin de yaralandığı deprem sonrası rapor hazırlandı.

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Raporda, binaların yıkılmasına ‘kötü zemin’, ‘kötü beton’, ‘kötü demir’, ‘kötü mühendislik’, ‘kötü işçilik’ ve ‘kötü denetim’in neden olduğu dile getirildi.

Raporda, bazı binalarda kolonda kesme gibi tasarım hatalarından kaynaklanan hasarlar görüldüğü, ağır hasarlı binalarda yapı denetim ve mühendislik hizmetinin alınmadığı anlaşıldığı kaydedildi.

Yapı denetim hizmeti almış binalarda yapısal hasar görülmediği, incelenen ağır hasarlı yapıların tümünün 1999 öncesi yapıldığı aktarıldı.

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Ayrıca, binalarda düşük dayanımlı beton kullanıldığı, büyük ihtimalle döküm sırasında ek su kullanıldığı belirtilerek demir kullanımında da hataların bulunduğu ifade edildi.