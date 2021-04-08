Rapor: Hayvan Hakları Yasası, şimdi de pandemi bahane edilerek geri plana atılıyor

Hayvan Hakları İzleme Komitesi’nin raporuna göre ‘yıllardır geciktirilen’ Hayvan Hakları Yasası şimdi de ‘pandemi bahane edilerek’ geri plana atılıyor.

Fotoğraf: DHA

Komitenin ‘2020 Yılı Hayvan Hakkı İhlal Raporu’ açıklandı.

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Raporda ‘Hayvan Hakları Yasası’ için ‘mücadele edildiği’ne ancak Meclis Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun tavsiye raporunu yayınlamasının üzerinden bir buçuk sene geçmesine rağmen yasanın hala çıkarılmadığına değinildi.

Yasa sürecinin ‘yıllardır geciktirildiği’ ve ‘pandemi bahane edilerek geri plana atıldığı’ kaydedilen raporda, şu ifadeler kullanıldı:

“Son aylarda tekrar gündeme gelen yasanın ne zaman meclise geleceği bilinmiyor ancak taslakla ilgili gelen bilgiler hak savunucularını tatmin etmedi. Bu yüzden yıllardır verdiğimiz mücadelenin ve taleplerimizin görünmez olmasına izin vermek istemiyoruz; bu konuda endişeliyiz.

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Meclis’te hayvan haklarının ne kadar gündem olduğu da bizim için önemli bir veri çünkü bu, siyasi partilerin, milletvekillerinin ve dolayısıyla TBMM’nin hayvanlara ve haklarına bakışını ve hak hiyerarşisi gözetmeden hayvanların haklarını ne denli önemsediklerini gösteriyor. Üstelik TBMM’deki tüm gelişmeler ve yasal düzenlemeler de, yerel yönetimleri, yerelde hayvanları ve hayvanlar için mücadele verenleri etkiliyor.”

TBMM kanun teklifleri

Rapora göre Ocak-Aralık 2020 tarihleri arasında, hayvan haklarıyla ilgili dokuz kanun teklifi kaydı bulundu.

2020 yılında hayvan haklarıyla ilgili ilk imzacısı CHP milletvekili olan altı, ilk imzacısı HDP milletvekili olan bir, ilk imzacısı MHP milletvekili olan iki kanun teklifi verildi.

Hayvan Hakları İzleme Komitesi

Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’nden avukat Zeynep Betül Koçaklı CHP’nin altı, HDP’nin bir, MHP’nin iki olmak üzere toplam dokuz kanun teklifi; CHP’nin 18, HDP’nin 10, İYİ Parti’nin altı, MHP’nin dört, Saadet Partisi’nin bir adet olmak üzere toplam 39 adet soru önergesi verildiğini belirtti.

Soru önergelerinin konu başlıkları ise şöyle sıralandı:

Avcılık faaliyetleri ve av turizmi kapsamında öldürülen yaban keçileri

● Sokakta yaşayan hayvanların korunması

● 2019 yılında hayvana yönelik şiddet olaylarına dair istatistikler

● Pandemi sürecinde ithal edilen hayvanlar

● Geçici hayvan bakımevi ve veteriner sayıları

● Mayın patlaması sonucu ölen hayvanlar

● Sokakta yaşayan hayvanların usulsüzce toplatılması

● Hayvana yönelik kötü muamele ve şiddet olayları

● Caretta caretta ölümlerine ve korunmaları için yapılan çalışmalar

● İthal edilen canlı hayvanlar ve yapılan usulsüzlükler

● Terk edilen hayvanlar

● Yaban hayvanı avcılığının önlenmesi

● Organize sanayi bölgelerindeki kimyasal atıkların doğa katliamına ve hayvan ölümlerine neden olması

‘Direkt yasalaşabilir’

Raporun açıklandığı basın toplantısına katılan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz hayvan haklarının yasamadaki sürecini anlattı.

“Doğanın seçim şansı, oy verme şansı yok” diyen Yavuzyılmaz milletvekillerinin de ‘doğanın işleyişine saygılı olması ve haklarını gözetmesi, onların da birer temsilcisi olduğunun farkına varması’ gerektiğini söyledi.

Meclis Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu üyesi de olan vekil, tavsiye niteliğindeki komisyon raporunun önemli maddelerine değindi ve beş partinin de onayladığı bu raporun ‘direkt yasalaşabileceğini’ ancak ‘hala yasanın çıkarılmadığına’ dikkat çekti.

Yavuzyılmaz konuşmasında, raporda değinilen yunus parkları, petshoplar, avcılık, yaban hayatının korunması, fayton, hayvan deneyleri, hayvan kolluğu, belediye bakımevleri, belediyelere bütçe ayrılması, mobil kısırlaştırma, il hayvan koruma kurulları, sokakta yaşayan hayvan sayısının bilinmemesi ve hayvana yönelik şiddetin kabahat olması sorunlarına yer verdi.