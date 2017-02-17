Rapor eziyeti: İstismar mağduru çocukların ‘ruh sağlığı’na yeniden bakılacak

Bir cinsel istismar davasında çocukların ruh sağlığının ‘kalıcı olarak’ bozulduğuna dair rapor istendi.

İddiaya göre 17 Mayıs 2014’te Sancaklı Mahallesi’ndeki bir okulda 20 yıldır öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan A.Ş., kız öğrencilere porno izletip cinsel taciz ve istismarda bulundu.

Suçlamaları reddeden A.Ş. hakkında 102 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuklu yargılanan sanık, 15 Ekim 2015’te delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutukluluk süresi de dikkate alınarak tahliye edildi. Ancak aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan’ın şikayeti sonrası sanık yeniden tutuklandı.

Rapor eziyeti

Adli Tıp Kurumu 6’ncı İhtisas Dairesi, çocukların ruh sağlıklarının bozulduğa dair Aralık 2016’da rapor verdi. Sanık avukatları, ‘kalıcı’ ifadesinin yer almaması nedeniyle rapora itiraz etti.

İtirazı kabul eden mahkeme, çocukların bir kez daha adli tıp kurumuna giderek rapor almalarını kararlaştırdı.

‘Gittikleri yer Disneyland değil ki!’

Öğretmen Saadet Özkan, sosyal medya hesabından çocukların yeniden rapor almaya gitmelerinin soruna yol açacağını belirterek şunları yazdı: “Siz hiç çocuk oldunuz mu? Ya da şöyle sorayım siz hiç çocukluğunuzu hatırlıyor musunuz? İçinizdeki çocuk hala yaşıyor mu? Tüm raporlar çocukların ruh sağlığının bozulduğu yönünde geldi. Çocuklar belki beş kez birilerine bunu anlatmak zorunda kaldı. Olayın ilk günü anlattılar olmadı. Hastaneye gidip anlattılar olmadı. Üniversiteye gidip anlattılar o da olmadı. Mahkemede anlattılar o da olmadı. Diğer hakim amcalarına anlattılar o da olmadı. İstanbul Adli Tıp’a anlattılar. Şimdi yine mi olmadı, yetmedi mi? Gittikleri yer Disneyland değil ki. Birileri Allah aşkına buna ‘Dur’ desin, yasalar çocuklardan yana değişsin.”

Davanın sonraki duruşması 25 Mayıs 2017’de İzmir 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde.