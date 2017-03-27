Rapor: ‘Evet’ propagandası cami, sağlık ocağı, üniversite, hatta ilkokul sıralarında

CHP, bürokrasinin referandumda ‘Evet’ kampanyasına ne kadar dahil olduğuna yönelik araştırmada, okul ve yurtlarda etkinliklerden camilere pankart asılmasına kadar 41 olayın yer aldığı bir rapor hazırladı.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı, 1 Mart – 20 Mart arasındaki 20 günlük dönemde ‘Evet’ kampanyasının kamu kuruluşlarında nasıl yaygınlaştırıldığını inceledi.

Raporda, devlet memurlarının açıktan ‘Evet’ dediği, öğrencilere okul yönetimlerince ‘Evet’ bildirisi dağıttırdığı, camilere ‘Evet’ pankartı asıldığı, AKP’li vekillerin yurtlarda ‘Evet’ konferanslarına katıldığı vurgulandı.

Altıok Akatlı’nın “İktidar partisi mensuplarının göremediği ‘Evet’ propagandasının listesini kendilerine sunuyorum, çıksınlar reddetsinler. Sadece kendilerine değil, YSK’ya ve tarafsız, bağımsız yargı mensuplarına da sunuyorum. Belli ki onlar da göremiyorlar” diye değerlendirdiği rapordaki örnekler şöyle:

‘Evet’ diyen bürokratlar

* Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürlerinden Fehmi Tutkun sosyal medya hesaplarından ‘Evet’ propagandası yaptı.

* Küçükçekmece’de bulunan Mevlana camisi duvarına ‘Evet’ pankartı asıldı.

* İzmir Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Yıldız ‘Evet’ tişörtü giyerek fotoğraf paylaştı.

Camide ‘Evet’

* Sağlık Bakanı Recep Akdağ anayasa referandumu kampanyası için gittiği Trabzon’daki Cami’sinin avlusunda ‘Evet’ propagandası yaptı.

* Sıcak Yuva Vakfı, afiş asılması yasak olan İstanbul’un UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Edirnekapı’daki tarihi surlara ‘Evet’ yazılı propaganda afişleri astı.

* Üsküdar Belediyesi, TÜGVA’ya ‘Evet’ propagandası için billboardlarda yer açıp, sponsor oldu. Savcılık kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi.

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yapacağı miting için hazırlanan afişlere cami adı yazılarak vatandaşlar davet edildi.

Eğitimde ‘Evet’

* AKP’li Esenyurt Belediyesi ders saatinde imam hatip lisesi öğrencilerine belediye meclis salonunda ‘Evet’i anlattı.

* Aksaray’da imam hatip lisesi öğrencileri AKP’nin ‘Evet’ gazetesini esnafa dağıttı.

* Trabzon’da AKP Milletvekili Salih Cora, ilkokulda ‘Evet’ toplantısı yaptı. Toplantı, Trabzon Düzköy Çamlıca İlköğretim Okulu Spor Salonunda gerçekleşti.

* 16 Mart’ta sinema gösterimini ‘referandum etkinliğine dönüşebilir’ diye iptal eden Anadolu Üniversitesi yönetimi Cumhurbaşkanı danışmanının katılacağı ‘Evet’ paneli düzenledi.

* Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Çetin Turan öğrencilere ‘Evet mitingi’ne katılımını zorunlu tuttu, sınıf başkanlarından gidenlerin listesini istedi.

* Edirne Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) Yrd. Doç. Dr. Selman Öğüt, ‘Yeni Türkiye Yeni Gelecek’ başlıklı‘Evet’ konferansı düzenlendi.

* Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun katılımıyla ‘Evet’ paneli düzenledi. Panele Burdur Valisi ve kurum müdürleri de katıldı.

Devlet araçları ‘Evet’in emrinde

* Yıldırım’ın ‘Evet’ mitingine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi otobüsleri insanları ücretsiz taşıdı.

* Fatih Belediyesi AKP’nin ‘Evet’ aracının Eminönü Meydanı’na girmesine sessiz kalırken, CHP’nin ‘Hayır’ aracının girişini engelledi.

* Denizli Valisi Ahmet Altıparmak “Evet mitingine katılın hizmet gelsin’’ diyerek Erdoğan’ın mitingine destek verdi.

* Bolu Belediyesi’nin resmi plakalı aracını ‘Evet’ propagandası için AKP’ye tahsis ettiği ortaya çıktı.

Pankart dostu kurumlar

* İstanbul Cevizlibağ’daki Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünce kullanılan binaya, bütün bir cepheyi kaplayan Erdoğan’lı pankart asıldı.

* İstanbul Cevizlibağ’daki Atatürk Öğrenci Yurdu başta olmak üzere birçok yerde üniversite yurt binalarına ‘Evet’ çalışmasının pankart ve flamaları asıldı.

* Urfa’nın Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde 2 ve 6 No’lu ve Aile Sağlığı Merkezlerine ve kayyum yönetimindeki Diyarbakır’ın Çermik Belediyesi’ne “Kararımız net oyumuz evet” pankartları asıldı.

Çanakale töreninde ‘Evet’

* Çanakkale’de ‘18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin kutlamalarında anayasa pankartı asıldı, törene katılanlara ‘Evet’li atkı, yelek ve şapkalar dağıtıldı.

* Şırnak’ın Silopi ilçesinde polis, AKP’lilerle beraber ‘Evet’ broşürü dağıttı.