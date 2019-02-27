Rapor: En ucuz çiğ süt ve en pahalı tereyağı Türkiye’de

Türkiye dünyanın en ucuz çiğ sütünü satan ve en pahalı tereyağını tüketen ülke oldu. Tereyağı için ödediğimiz ücret, çok ucuz çiğ süt fiyatına rağmen birçok ülkeden iki kat daha pahalı.

Fotoğraflar: Reuters

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım Tarım Dünyası için kaleme aldığı yazıya göre çiğ sütün çiftlikten çıkış fiyatı en yüksek Japonya’da, en düşük Arjantin ve Türkiye’de.

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Et ve Süt Kurumu’nun Ocak 2019 Süt Piyasa Bülteni’ne göre, Kasım 2018 döneminde Japonya’da 100 litre çiğ süt çiftlikten 81.92 avrodan (501.4 lira/kilosu 5 lira) çıkarken, aynı dönemde Türkiye’den çıkış fiyatı 25.33 avro (kasım döviz kuruna göre 155 lira/kilosu 1.55 lira). Arjantin’de ise yıllık yüzde 21’lik fiyat düşüşü olması sebebiyle çiğ süt Türkiye’den daha ucuz, 100 litre 21.59 avro (132.1 lira/kilosu 1.32 lira).



ABD, Almanya ve Fransa’dan daha pahalı

Rapora gçre, çiğ süt fiyatı en ucuz iki ülkeden biri olduğumuz halde tereyağı fiyatı ise birçok ülkedeki fiyatın ‘iki katından bile fazla’. Ocak 2019 verilerine göre Almanya’da kilosu 4.48 avro (27.83 lira) olan tereyağı aynı dönemde Türkiye’de 9.60 avro (58.10 lira) oldu.

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Yine aynı dönemde tereyağı Yeni Zelanda ve Avustralya’da 3.62 avro (22.54 lira), Avrupa’da 4.40 avro (27.34 lira), ABD’de 4.34 avro (27.01 lira) ve Fransa’da 4.28 avro (26.62 lira) fiyattan satıldı.



Üretici-tüketici fiyat makası tarihi zirvede

Sütte üretici fiyatı ile tüketici fiyatı arasındaki makas da giderek açılıyor. Resmi verilere göre, 2010 yılından bu yana üretici fiyatı ile tüketici fiyatı arasındaki fark en yüksek seviyeye ulaştı. 2010 yılında çiğ süt 85 kuruşken, uzun ömürlü sütün litresi 1.97 liraydı. Yani çiğ süt tüketiciye 2.32 kat fiyat farkıyla satıldı. 2018 yılına gelindiğinde bu fiyat farkı oranı 2.74’e yükseldi. 1.46 liraya satılan çiğ süt, 3.99 liraya tüketiciye satıldı.