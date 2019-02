Rapor: Dünya nüfusu bu yıl internette ‘1.2 milyar yıl’ geçirecek

Yeni bir rapora göre dünya nüfusu 2019’da 1.2 milyar yıllık süreden fazlasını internette geçirecek.

Fotoğraf: Reuters

We Are Social ve Hootsuite tarafından hazırlanan Digital 2019 raporuna göre her gün 1 milyon yeni internet kullanıcısı online oluyor; dünya nüfusunun yüzde 57’sinin internet erişimi var ve ‘online.’

Reklam

Raporun başyazarı Simon Kemp, 1.2 milyar yıllık online sürenin büyük bir kısmının sosyal medyada geçirileceğini belirterek, “Bir insan ortalama altı buçuk saatini internette geçiriyor. Ocak 2018’den bu yana sosyal medya kullanıcılarının sayısı 280 milyon arttı. Mobil kullanıcıların sayısı ise 100 milyon artış kaydetti” dedi.

Türkiye’nin yüzde 72’si internet kullanıcısı

*Türkiye’de internet kullanıcıları bir günde ortalama 7 saat 15 dakika internet kullanıyor. Mobil internet kullanımımız ise günde ortalama 3 saat 10 dakika.



Reklam

* Türkiye’de nüfusun yüzde 72’si internet kullanıyor. İnternet kullanan nüfus açısından Brezilya (yüzde 70), Meksika (yüzde 67) ve dünya ortalaması (yüzde 57) üzerinde yer alsak da Suudi Arabistan (yüzde 89), Singapur (yüzde 84) ve Kenya (yüzde 84) sıralamada Türkiye’nin önünde yer alan ülkelerden bazıları.



* Türkiye’de aktif sosyal medya kullanıcılarının oranı ise yüzde 63. 13 yaş üzeri nüfusa bakıldığında ise bu oran yüzde 80’e yükseliyor. İş için sosyal medya kullananların oranı ise yüzde 24.

* Türkiye’de kullanıcılar günde ortalama 2 saat 16 dakikasını sosyal medyada geçiriyor.

Instagram’da dünya lideriyiz

* Instagram’da Türkiye kullanıcı sayısının 13 yaş üzeri nüfusa oranı açısından, yüzde 58 ile birinci sırada. Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 66’sı Facebook kullanırken, Twitter kullanıcı oranı ise yüzde 14.

* Türkiye’de internet kullanıcılarının yüzde 55’i son bir ayda mobil cihazlarından online alışveriş gerçekleştirdi.



* 2018 yılında Türkiye’de kullanıcılar ortalama 152 dolarlık internet alışverişi yaptı.



* Mobil bankacılıkta da Türkiye üst sıralarda yer aldı. Türkiye’de kullanıcıların yüzde 68’i bankacılık hizmetlerini mobil bir aygıttan gerçekleştiriyor. Türkiye’nin önünde ise yüzde 74 ile Tayvan ve yüzde 71 ile İsveç yer alıyor.



* Türkiye’de kişi başına düşen sosyal medya hesabı ise -bu hesapların hepsi aktif olarak kullanılmasa da- 9.7.

Bağlantı hızımız çok düşük

* Bağlantı hızında ise Türkiye listenin sonlarında yer alıyor. Güney Kore’de 119 MBPS olan internet hızı, ABD için 109.5, Kanada için 108.8 ve İsveç için 106.4 iken, Türkiye’de ortalama internet hızı 19.3 MBPS. Dünya ortalaması ise 54.3 MBPS.



* Malezya, Tayland, Rusya, BAE, Suudi Arabistan, Brezilya, Gana, Vietnam, Hindistan, Meksika ve Arjantin bizden daha hızlı internet bağlantısı olan gelişmekte ülkelerden bazıları.



* Mobil internet hızında Türkiye listede biraz daha yükselerek sabit internette gerisinde kaldığı birçok ülkeyi ortalama 34.1 MBPS hızla geride bırakıyor.



* İnternette sesli arama ve sesli komut kullanma konusunda ise Türkiye Hindistan, Çin, Endonezya, BAE ve Tayland’ın ardından altıncı sırada.



* Türkiye’de internet reklamlarını engelleyen ad-blocking uygulaması kullananların oranı yüzde 46.

Raporun bazı önemli bulguları ise şöyle:



* 2018 yılında dünya nüfusu yüzde 1.1 artarken, mobil kullanıcı sayısı yüzde 2. artarak 5.11 milyara, internet kullanıcı sayısı ise yüzde 9.1 artışla 4.39 milyara yükseldi. Dünya nüfusu ise 7.67 milyar.



* Aktif sosyal medya kullanıcı sayısı aynı dönemde yüzde 9.0 artışla 3.48 milyara yükselirken, mobil sosyal medya kullanıcılarının oranı yüzde 10 artışla 3.25 milyara yükseldi.



* Aktif internet kullanıcı sayısı Ocak 2019 itibariyle 4.39 milyar. Dünya nüfusunun yüzde 57’si aktif olarak internet kullanıyor.



* Aktif mobil internet kullanıcı sayısı Ocak 2019 itibariyle 3.99 milyar. Dünya nüfusunun yüzde 52’si mobil interneti aktif olarak kullanıyor.



* Birleşik Arap Emirlikleri nüfusunun yüzde 99’u internet kullanıcısı. BAE ile birlikte Danimarka, İsveç, Almanya, Hollanda, ABD, Güney Kore, İsviçre, Birleşik Krallık ve Belçika ise internet kullanıcı sayısının nüfusa oranı en yüksek olan ilk on ülke.

Kuzey Kore’de oran sadece yüzde 0.08



* Nüfusun büyük bir kısmının internet erişimi olmadığı ülkelerin başında ise yüzde 0.08 ile Kuzey Kore geliyor.



* Eritrea, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burundi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine Bissau Cumhuriyeti, Somali, Madagaskar ve Nijer ise nüfusun yüzde 10’undan azının internet erişimi olduğu diğer ülkeler.