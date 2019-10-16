Rapor: Dört kişiden birinin sağlıklı gıdaya erişimi yok

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre 2 milyar kişi gıda güvenliği sorunu ile karşı karşıya. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 26.4’ü olan bu rakam ‘tedirgin edici’ olarak nitelendiriliyor.

Fotoğraf: DHA

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun ‘Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu 2019 Raporu’na göre dünyadaki her dokuz kişiden biri aç. Yetersiz beslenen ve açlık yaşayan insan sayısı 2018’de 811 milyonun üzerine çıktı.

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Raporda aynı zamanda dünya nüfusunun yüzde 17.2’sine denk gelen 1.3 milyar insanın orta düzeyde besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişemediği kaydedildi. Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üy. Faik Gür, “Önümüzde büyük bir sorun var. Bu sorunun temelleri bütün ülkeleri ilgilendiren temel sorunlar” dedi.

Her yıl FAO’nun kuruluşu olan 16 Ekim ‘Dünya Gıda Günü’ olarak kutlanıyor. Bu kapsamda gıda üretimine, gıda güvencesine dikkat çekilerek, açlıkla mücadele konusunda duyarlılığı artırmaya yönelik çalışmalar ve etkinlikler yapılıyor.

16 Ekim’de Özyeğin Üniversitesi’nde Türkiye’de Tarım, Gıda ve Değişen/Değişmeyen Pratikler konferansında konuşan Gür, şöyle konuştu: “Dünyada gıda ile ilgili sorunumuz var. Neredeyse her 10 kişiden biri ya aç ya da yetersiz besleniyor. Dolayısıyla önümüzde büyük bir sorun var. Bu sorunun temelleri bütün ülkeleri ilgilendiren temel sorunlar. Biz özellikle Türkiye’de bu sorunu anlamamızı sağlayacak olan genel tarımsal yapıları ilgilendiren araştırmaları sunacağız. İstanbul’un genelinden gelen tarımla ilgili konuları araştırmış olan arkadaşlarımız sunum yapacak. Özyeğin Üniversitesi olarak bu sorunun akademik bilgi alanındaki eksiklikliklerini tamamlamaya yönelik bir çaba içine girdik.”