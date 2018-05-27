Rapor: Cinsel suç mağduru çocuk sayısı Suriye’den göçle birlikte yüzde 33 arttı

Acıbadem Suç ve Şiddeti Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Oğuz Polat’ın hazırladığı “Türkiye’de Çocuk İstismarı Raporu-2” başlıklı araştırmaya göre cinsel suç mağduru olan çocukların oranı son dört yıllık dönemde en az yüzde 33 artış gösterdi.

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre, raporda Çocuk İzlem Merkezleri’ne (ÇİM) Ocak 2011 ile Mayıs 2016 arası Türkiye genelinde 21 bin 68 istismara ilişkin başvuru yapılırken bu vakaların yüzde 85’i kız, yüzde 15’i erkek çocuklardan oluştu. Vakaların yüzde 25.8’ine psikiyatrik değerlendirme yapılırken, yüzde 6.3’ü kadın doğum uzmanı tarafından değerlendirildi. Başvuru yapan çocukların yüzde 29’una adli tıp muayenesi yapılırken, vakaların yüzde 11.6’sı için koruma tedbiri alındı.

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Araştırmaya göre 2016-2017 yıllarında Türkiye’de 0-11 yaş arası 2 bin 487 kız çocuğu ile aynı yaş grubundaki bin 124 erkek çocuğu cinsel saldırı veya mağduriyet yaşadı. 12-14 yaş dilimindeki 3 bin 688 kız çocuğu ile 563 erkek çocuk cinsel istismar veya saldırı mağduru oldu. 15-17 yaş dilimindeki 8 bin 460 kız çocuk ile 518 erkek çocuk da cinsel istismara uğradı.

‘Suriyeli çocuklar başlık parası adı altında satılıyor’

Özellikle 2012’den başlayarak devam eden mülteci sorununun insan kaçakçılığını ve ona bağlı olarak çocuk kaçırma ve fuhuş için kullanılma olaylarını artığı tespitini yapan Prof. Dr. Polat şunları söyledi: “Türkiye’de insan kaçakçılığını ve ona bağlı olarak çocuk kaçırma ve fuhuş amaçlı kullanılma olayları artıyor. Çocuk istismarı konusunda çok kısıtlı sayısal veri bulunuyor. Bazı alanlarda ise bu rakam hiç denecek düzeyde. Bu alanların başında da organize suç çeteleri tarafından fuhuş rakamları geliyor. Bu olgulara Suriye sınırında sıklıkla gözlenen küçük yaşta kız çocuklarının yaşlı adamlara başlık parası altında satılması da yer alıyor.”

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Oğuz Polat, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Meclis’ten 25 yıl önce geçmesine karşın sözleşme prensiplerinin hali hazırda çocukların yaşamında yeterince yer almadığını belirterek, “Çocukta cinsel istismar olgularının yelpazesinin pedofiliden başladığı, ensest, pornografi, fuhuşla devam ettiği görülüyor” dedi.